LOS ESCRITORES LUIS BAGUÉ, MANUEL MOYA Y JUAN MANUEL MUÑOZ RECOGEN LOS PREMIOS TIFLOS DE LITERATURA 2016 DE LA ONCE

La ONCE ha entregado en Madrid los galardones correspondientes a los Premios Tiflos de Literatura 2016 en su XXX Edición de Poesía, XXVII de Cuento y XIX de Novela, a Luis Bagué, Manuel Moya y Juan Manuel Muñoz, que fueron seleccionados entre los 309 trabajos presentados en lengua castellana.Los escritores Ángel García y Fanny Rubio y el también académico Luis Mateo Díez, en representación de los miembros del jurado, acompañados por el director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, Andrés Ramos, y la directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural, Ana Ruiz, fueron los encargados de entregar este lunes los premios a cada uno de los ganadores.Luis Bagué Quílez se llevó el Tiflos de Poesía por su trabajo titulado ‘Clima mediterráneo’. Manuel Moya, por su parte, se hizo con el Tiflos de Cuento por ‘Zorros plateados’, al tiempo que Juan Manuel Muñoz Aguirre recogió el Tiflos de Novela por su obra ‘Nuevas aventuras de Immanuel Kant’.En los géneros de Poesía y Cuento, los ganadores han recibido un premio de 10.000 euros cada uno y el de Novela 17.000 euros, además de la publicación de las obras por parte de las editoriales Visor (Poesía) y Edhasa Castalia (Cuento y Novela).‘Nuevas aventuras de Immanuel Kant’ es un relato donde las luces de la Ilustración, los esfuerzos por hacer de la razón un instrumento de convivencia, terminan por desembocar en un gran fracaso: guerra, violencia, destrucción y mentiras. A lo largo de la obra se repite una y otra vez un mensaje innato a la literatura: nada es lo que parece.‘Clima mediterráneo’ convoca los mitos clásicos confundidos con pecios de la cacharrería posmoderna: la figura de Don Quijote, el toro de Osborne, el retrato cortesano, la dieta mediterránea; todos ellos emblemas que alumbran la identidad colectiva y también acotan la identidad privada, en un tiempo en que las relaciones humanas se retransmiten por ‘streaming’ en las redes sociales. En ‘Zorros plateados’ se mezclan las historias de un hombre gris que da el último adiós a su mujer tras haberla cuidado en silencio durante 15 años; un viejo que cuenta su historia con Jeanne Hébuterne, la niña muerta; una mujer que busca su hijo desaparecido; un teniente de fronteras que lo arriesga todo por salvar a un grupo de refugiados... Todos ellos, personajes anónimos atrapados en circunstancias adversas que luchan a ciegas por mantener la dignidad y sobreponerse a unos acontecimientos que los sobrepasan. ESCRITORES CON DISCAPACIDAD VISUALLos Premios Tiflos de Literatura incluyen un apartado especial para escritores con discapacidad visual. En esta edición 2016 los ganadores han sido Pedro José Serrano (‘Heredar la nada’) y José Miguel Suárez (‘Refugios’) en el apartado de Poesía. En Cuento fueron galardonados Mónica Marcos Celestino (‘Vidas en claroscuro’) y Fernando Gastón Galarraga (‘Protagonistas anónimos de la víspera’), mientras que en Novela fueron premiados Manuel Enríquez Turiño (‘El día que me atrapes’) y Miguel Ángel López Alba (‘Como un espejo roto’).Como es habitual en los Premios Tiflos de Literatura, los jurados para cada uno de los géneros contaron con la colaboración de literatos de reconocido renombre. En el apartado de Poesía, los jurados han sido los escritores Luis Alberto de Cuenca, Ángel García López y Ángel Luis Prieto de Paula y el editor Jesús García Sánchez (Editorial Visor). En Cuento, los miembros fueron Fanny Rubio, José Manuel Caballero Bonald, Santos Sanz Villanueva y la editora Penélope Acero (Editorial Edhasa Castalia). Y en Novela, el jurado estuvo compuesto por el académico de la RAE Luis Mateo Díez, Manuel Longares, Ángel Basanta Folgueira y la editora Penélope Acero.También han formado parte del jurado, por parte de la ONCE, como presidente, Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados; vicepresidenta primera, Ana Ruiz, directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural; vicepresidenta segunda, Gemma León, consejera general, y secretaria, María José Sánchez, jefa del Departamento de Promoción Cultural y Braille.