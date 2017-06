LA UNIÓN EUROPEA, PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA

Etiquetas

La Unión Europea (UE) ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017, según hizo público este miércoles en Oviedo el jurado encargado de su concesión.Esta candidatura fue propuesta por Jonás Fernández Álvarez, eurodiputado del Parlamento Europeo, y ha sido apoyada, entre otros, por Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidentes del Gobierno español; Josep Borrell, Nicole Fontaine y Hans-Gert Pöttering, expresidentes del Parlamento europeo; Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea; Martín Torrijos, expresidente de Panamá, y Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay.El jurado ha valorado que 60 años después de la firma del Tratado de Roma, la UE representa "un modelo único de integración política supranacional con base en una asociación pacífica, progresiva y libre de sus miembros". La suma de diversos elementos como el mercado común (libre circulación de personas, mercancías, trabajadores y capitales), la moneda única, las políticas regional, agrícola y comercial, entre otras, o las garantías de estabilidad, prosperidad y respeto de los derechos humanos, así lo ponen de manifiesto, a juicio de los miembros del jurado, que destacan que durante estas seis décadas se ha logrado la reconciliación franco-alemana o la ampliación de las fronteras de la Unión hacia el este de Europa, entre otros hitos.La firma del Tratado de París en 1951 creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), una entidad supranacional promovida por Robert Schuman y Jean Monnet, ministro de Asuntos Exteriores y comisario general de Modernización y Equipamiento del Gobierno francés, respectivamente, en aquel momento.Pensada sobre la idea de que, a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países disminuirían las posibilidades de conflicto, la CECA regulaba los sectores del carbón y el acero de Francia y Alemania, y estaba abierta a otros Estados miembros. Fue el antecedente directo de la Europa de los seis: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.Posteriormente se crearían la CEE (Comunidad Económica Europea) -a la que España se adhirió en 1986- y la CEEA (Comunidad Europea de la Energía Atómica), cuya unión se pactó en 1957 mediante el Tratado de Roma.UNIÓN EUROPEAEn 1993 la CEE se convirtió en la Unión Europea (UE). Desde 2009 la UE se rige por el conocido como Tratado de Lisboa, que sustituye al intento fallido de crear una constitución europea a comienzos del siglo XXI.En los últimos tiempos, la UE ha fomentado una relación más integradora y constructiva con vecinos como Turquía, Oriente Próximo o el norte de África. Actualmente, 28 Estados miembros y más de 500 millones de personas son beneficiarios de una integración europea que, basada en el Estado de Derecho, ha demostrado ser un proyecto de paz en sí misma.Con todo, la Unión no solo gira en torno a la paz entre naciones, sino que también constituye una comunidad de valores, asentados en la libertad y la justicia.La UE debe seguir haciendo frente a nuevos retos como la salida definitiva de la crisis económica y social que se vive en el continente desde hace varios años o el reciente anuncio del Reino Unido sobre su salida como Estado miembro de la Unión, que ponen a prueba a una UE en constante evolución.Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reúne en un único documento todos los derechos que figuraban en los tratados europeos anteriores, y desde 1998 el Parlamento Europeo apoya los derechos humanos mediante el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. En 2012 la UE recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa.JURADOEl jurado de este año del Princesa de Asturias de la Concordia ha estado presidido por Javier Fernández Fernández, presidente del Principado de Asturias, e integrado por Íñigo Abarca Junco, Fernando de Almansa Moreno-Barreda, vizconde del Castillo de Almansa, Antonio Basagoiti García-Tuñón, Santiago Bergareche Busquet, Antonio Brufau Niubó, Sol Daurella Comadrán, José Manuel Entrecanales Domecq, Isidro Fainé Casas, Felipe Fernández Fernández, Pedro Luis Fernández Pérez, Emilio Ferré Solé, Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, Alicia Koplowitz Romero de Juséu, marquesa de Bellavista, Wenceslao López Martínez, Laureano Lourido Artime, Teresa Mallada de Castro, Adolfo Menéndez Menéndez, Carmen Moriyón Entrialgo, María del Pino Calvo-Sotelo, Pilar Platero Sanz, Mariano Puig Planas, Matías Rodríguez Inciarte, Gonzalo Sánchez Martínez, Pedro Sanjurjo González, Andreas Schierenbeck, Antonio Suárez Gutiérrez, Ángel Antonio del Valle Suárez, José María Villanueva Fernández y Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos (secretario).En esta edición concurrían un total de 28 candidaturas procedentes de 16 países. Este ha sido el último de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su trigésimo séptima edición. Anteriormente fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes al artista sudafricano William Kentridge, el de Comunicación y Humanidades al grupo musical y humorístico Les Luthiers, el de Cooperación Internacional a la Hispanic Society of America, el de los Deportes a la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, el de Ciencias Sociales a la pensadora e investigadora británica Karen Armstrong, el de las Letras al poeta y ensayista polaco Adam Zagajewski y el de Investigación Científica y Técnica a los físicos estadounidenses Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO.Cada uno de los Premios Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón-, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia. Los galardones serán entregados en otoño en Oviedo en un acto presidido por los Reyes.