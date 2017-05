EXTREMADURA. CASIANO BLANCO Y FUNDACIÓN CB, ENTRE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE EXTREMADURA

Etiquetas

La Casa de la Misericordia de Alcuescar, 'Extremadura 7 Días', Casiano Blanco Casallo, Fundación CB y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres han sido los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2017.Estos galardones se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades o instituciones y programas o trabajos de comunicación que, en opinión de un jurado multidisciplinar, hayan tenido un mayor compromiso, desde sus diferentes ámbitos de actuación, en el impulso a la igualdad de oportunidades y los derechos de ciudadanía para todos, especialmente para quienes puedan estar en mayor riesgo de exclusión social.En la categoría de la Institución, Organización, Entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos el premio ha sido para La Casa de la Misericordia de Alcuescar.El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha sido elegido en la categoría de Estamento de la Administración Pública por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.En la categoría de Medio de Comunicación al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital) que se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social coincidentes con los valores esenciales de la ONCE y su Fundación y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector, el galardón ha sido para 'Extremadura 7 Días'.Por su parte, Casiano Blanco Casallo se ha alzado con el premio a la Persona Física de la Comunidad Autónoma que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria hacia cualquier colectivo, y que lucha por ganarse un espacio en la sociedad.Finalmente, en el apartado de Empresa, preferentemente del ámbito de la Economía Social, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión, el jurado ha premiado a la Fundación CB.El jurado de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2017 ha estado compuesto por representantes de la ONCE, de la Plataforma del Tercer Sector, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de la Administración Pública autonómica y medios de comunicación.La entrega de estos galardones a los diferentes actores sociales se llevará a cabo el día 13 de junio, a las 19.30 horas, en el Palacio de Congresos de Badajoz.