Europa premia a Global Omnium por su innovación digital

Etiquetas

La empresa Global Omnium ha recibido el premio anual de la plataforma europea del agua 'Water Supply and Sanitation Technology Platform' (WssTP), en la categoría de Digital Water por los resultados logrados en la optimización y ahorro de los recursos hídricos, a partir de la aplicación de técnicas avanzadas de gestión masiva de datos (Big Data).

En un comunicado, el grupo ha explicado que el premio reconoce el gran esfuerzo realizado por la compañía en la digitalización del servicio de abastecimiento de agua potable, en los últimos años. Asimismo, los expertos europeos han valorado la capacidad de detección de fugas, así como la colaboración que está llevando a cabo la empresa con entidades locales y la Cruz Roja para mejorar la calidad de vida de personas mayores, a través de programas voluntarios de supervisión del uso de agua en domicilios.

El galardón fue otorgado en una gala en la que se dieron cita las principales empresas y organismos de gestión del agua a nivel europeo. En su intervención, el Consejero Delegado de Global Omnium, Dionisio García, ha destacado el carácter incentivador del premio, que reconoce el compromiso de la empresa con el cliente, a través de la innovación.

Según García Comín, este premio también es un reconocimiento "al esfuerzo innovador de todas las personas que integran Global Omnium y demuestra que la apuesta por la I+D+I tiene sus frutos en el corto-medio plazo". "Este galardón concedido por la WssTP es un aval esencial que pone de manifiesto nuestro compromiso por atender las necesidades de nuestros clientes, nacionales e internacionales, ofreciendo siempre unos servicios de alto nivel tecnológico", ha enfatizado.

A su juicio, la innovación desarrollada permitirá a al empresa "seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de millones de personas en nuevos mercados, donde se precisa cualificación y especialización en la optimización de los recursos hídricos".

MÁXIMA PUNTUACIÓN

El jurado de los premios, que han sido entregados en el marco de la conferencia Water Innovation Europe y que estaba formado por técnicos y responsables tanto de la WssTP como de las principales instituciones europeas, ha valorado con la máxima puntuación los servicios de alto valor añadido ofrecido por Global Omnium, y que convierten a la empresa valenciana en referencia mundial dentro del sector del agua.

La candidatura de Global Omnium a estos premios, titulada 'Smart Metering, Big Data, and high-added value services associated', pone de manifiesto los resultados logrados gracias a la aplicación técnicas avanzadas de gestión masiva de datos (Big Data).

Concretamente, los expertos europeos han valorado, por una parte, la capacidad de detección de fugas de Global Omnium, tanto en la red como a nivel domiciliario, y, por otra, la línea de colaboración que está siguiendo la empresa con entidades locales y la Cruz Roja, para mejorar la calidad de vida de personas mayores, a través de programas voluntarios de supervisión del uso de agua en domicilios.

REFERENCIA INNOVADORA

Según han explicado, se ha valorado en ambos casos, el hecho de que Global Omnium disponga de una de las infraestructuras de telelectura de contadores "más avanzadas del mundo", con más de 650.000 unidades conectadas en tiempo real.

La detección y notificación de fugas interiores ha sido una de las grandes novedades presentadas por la empresa que ha explicado que este servicio, único en el sector, es fruto de una de sus principales líneas de I+D+i que, en colaboración con importantes centros de investigación nacionales e internacionales, ha permitido el desarrollo de la algoritmia avanzada necesaria para identificar las fugas con la fiabilidad requerida.

De hecho, sólo en la ciudad de Valencia, donde la infraestructura de telelectura está a pleno rendimiento, "se están notificando del orden de 700 fugas interiores al mes, con el consecuente beneficio y ahorro de problemas para los clientes afectados, en especial cuando se trata de grandes fugas", ha indicado la compañía.

En el caso de la detección de fugas en la red, el hecho de disponer de información continua del consumo de agua, permite la realización de balances hidráulicos que, a su vez, permiten reducir drásticamente el tiempo de detección y localización de las mismas, lo que permite ahorros medios de alrededor del 20% en el consumo de agua bruta en muchos municipios gestionados por Global Omnium.

Además, el análisis Big Data de los millones de datos que genera la red, tanto de consumos como de otras variables hidráulicas, está permitiendo optimizar la gestión de la red, reduciendo los consumos energéticos asociados a la captación, tratamiento y distribución de agua potable, disminuyendo las emisiones de CO2 y alargando la vida útil de las infraestructuras.

LA WSSTP

La Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) es la Plataforma Tecnológica de Suministro de Agua y Saneamiento, constituida por la Comisión Europea, en 2004, para fomentar la Investigación y Desarrollo Tecnológico en la industria del agua.

Reconstituida como entidad legal independiente, en virtud del Derecho belga en 2007, la WssTP está constituida por más de 125 socios, públicos y privados, y tiene por objeto promover la coordinación y colaboración de investigación e innovación en el sector del agua en Europa, mejorando al mismo tiempo su competitividad.