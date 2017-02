LA FIESTA DE LA CANDELARIA DE DOS TORRES, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 4 DE FEBRERO

Etiquetas

La Fiesta de la Candelaria de Dos Torres, en Córdoba, protagonizará el cupón de la ONCE del próximo sábado, 4 de febrero, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de una de las candelas en la plaza de Dos Torres en la mitad del cupón y el dibujo en blanco y negro de otra hoguera en la plaza del Ayuntamiento en la otra mitad.El cupón fue presentado por la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, y el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, en un acto en el que estuvieron presentes también la concejala de Comercio y Consumo, Medio Ambiente y Desarrollo Económico y Agroganadero del Ayuntamiento de Dos Torres, Sonia Jornet, y el concejal de Festejos, Carlos Moreno.Aguilera reivindicó las candelas como “una expresión de identidad colectiva que hay que preservar, porque forma parte nuestro patrimonio cultural”, defendió el carácter integrador de la fiesta y abogó por que “las personas con discapacidad puedan disfrutar de ella y puedan implicarse en su protección sin discriminaciones de ningún tipo”.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Asimismo, para el viernes 3, el Eurojackpot de la ONCE ofrece un bote de 35 millones de euros para la primera categoría. Al Eurojackpot comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia, a los que se han sumado otros países como Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega o Suecia.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE, 'www.juegosonce.es', y establecimientos autorizados.