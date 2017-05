RSC. FUNDACIÓN ONCE SE UNE A LA ‘INICIATIVA VOLVO’, UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA ACERCAR LA SEGURIDAD VIAL A LOS MÁS PEQUEÑOS

Etiquetas

- 3.750 menores han participado en la quinta edición, que emplea la tecnología en favor de la seguridad vial y la accesibilidad universal. Volvo Car España entregó este lunes los premios de la quinta edición de la ‘Iniciativa Volvo’, un programa educativo que utiliza la tecnología como herramienta para fomentar la seguridad vial y la accesibilidad universal. El proyecto ha contado de nuevo con la colaboración de Fundación ONCE con el objetivo de fomentar la cultura de la seguridad y la accesibilidad universal en el automóvil.Un total de 3.750 niños y niñas de quinto y sexto de Primaria, procedentes de 35 colegios de la Comunidad de Madrid han participado en este proyecto, que promueve la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas. Se ha trabajado con los alumnos de estos cursos la importancia de la seguridad en la conducción, de las conductas respetuosas con el medio ambiente y aspectos propios del diseño de los vehículos, pensando en las personas.De los 386 proyectos presentados, el jurado ha seleccionado 3 ganadores en las categorías de: mejor reto en red, reto más innovador y reto más popular, siguiendo los criterios de originalidad y creatividad en la solución aportada, calidad en el soporte visual y popularidad. Existe una cuarta categoría con el premio al centro más participativo, que valora la implicación de los colegios en el proyecto. Entre las innovaciones planteadas este año figuran un sistema de conducción por voz para embarazadas, una 'app' que bloquea el móvil cuando se está conduciendo, un sistema que detecta y avisa cuando los frenos se encuentran en mal estado, la incorporación de cámaras para detectar obstáculos o sistemas de conducción alternativos.El acto de este lunes contó con la asistencia del senior advisor de Volvo Car Corporation, Germán López Madrid, y del director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, quienes entregaron a todos los premiados una copa realizada con bricks de LEGO. Además, el ganador del ‘mejor reto en red’, que correspondió al Colegio Público Obispo Moscoso, fue galardonado con la participación en las jornadas de conducción segura en el Circuito del Jarama.En su intervención, Martínez Donoso felicitó a los estudiantes por “la gran labor” que están desempeñando con este proyecto de Volvo, con el que Fundación ONCE se siente también identificada. El director general de Fundación ONCE trasmitió a los chavales la importancia de fomentar la accesibilidad universal, ya que, según dijo, es un valor para toda la sociedad y no solo para las personas con discapacidad, ya que de ella se benefician los ciudadanos mayores, quienes van con carritos de bebé o los que circunstancialmente llevan muletas o van en silla de ruedas, entre otros.A su vez, López Madrid se felicitó porque esta iniciativa de Volvo pueda contar de nuevo con el apoyo de Fundación ONCE, una entidad que desempeña “una labor muy importante para las personas con discapacidad”. A los 3.750 niños y niñas que han participado en esta edición en el programa les aseguró que “gran parte” de sus ideas están incorporadas en los coches de Volvo que ruedan ya por las carreteras y proyectadas para las que lo harán en un futuro próximo. LOS PREMIOSEl Premio al reto más popular fue para el Colegio Liceo Cónsul. Los alumnos de 6º de Primaria presentaron el proyecto ‘Todos pueden’, que incorpora un volante que se maneja con los pies, en lugar de las manos. De esta forma, el vehículo puede ser conducido por personas con movilidad reducida en los brazos. Por su parte, el Premio al reto más innovador recayó en el Colegio Peñalvento. Los alumnos de 5º de Primaria diseñaron un ‘coche propulsado por cohetes’. El vehículo incorpora unos cohetes a lado de las ruedas que lo propulsa hacia arriba y vuela cuando necesita adelantar a otro vehículo. Tras el adelantamiento, vuelve a la carretera.Por último, los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Valle del Miro recibieron el Premio mejor reto en Red por el proyecto ‘Anti-obstáculos’, que incorpora una cámara en la parte inferior del vehículo. Al detectar un obstáculo, las ruedas cambian de forma, medida o se mueven para evitarlos.