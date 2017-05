El Gobierno regional exalta la voluntad del pueblo riojano como "eje vertebrador" del Día de La Rioja

Etiquetas

'La Rioja, voluntad de todos' será el lema bajo el que se desarrollará la campaña institucional que el Gobierno regional pone en marcha para el próximo Día de La Rioja, el 9 de junio, una jornada en la que se exaltará la voluntad del pueblo riojano como "eje vertebrador" de esta celebración.

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, ha presentado este miércoles la campaña institucional organizada con motivo del Día de La Rioja.

Ha sido en un acto en el que ha estado acompañada por alcaldes y concejales de Logroño y las cabeceras de comarca, que han dado a conocer los actos programados en sus localidades con motivo de la efeméride.

También ha participado la delegada territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Estefanía Mirpuri, dado que la ONCE emitirá un cupón dedicado a la celebración.

Martínez Arregui ha anunciado que la campaña institucional del Día de La Rioja se presenta en esta ocasión bajo el lema 'La Rioja, voluntad de todos". La consejera ha explicado que "hemos situado la voluntad como eje vertebrador del Día de La Rioja porque es un activo de Comunidad, un valor de nuestro carácter, de la riojanidad".

En este sentido, Martínez Arregui ha argumentado que "fue la voluntad de los riojanos la que formuló un proyecto de vida en común y nos dotó de un sistema institucional", por lo que ha concluido que, "en esencia, la autonomía de La Rioja descansa en la reivindicación del pueblo riojano".

Además, la consejera de Presidencia ha asegurado que la voluntad "asienta el desarrollo económico, social y medioambiental de La Rioja" porque está presente tanto "en el fortalecimiento empresarial como en la cohesión social" y "estimula la vitalidad democrática en La Rioja".

Algo que, según ha afirmado, "nos está permitiendo alcanzar grandes acuerdos en beneficios de los riojanos, como las leyes de la Renta de Ciudadanía y de Comunicación" y "nos dispone a alcanzar nuevas metas y retos, como los retos de comunidad, que nos permiten que La Rioja gane y siga siendo dueña de su destino".

Begoña Martínez Arregui ha declarado que "construir La Rioja es posible gracias a la suma de voluntades". "Cada Riojano es una voluntad para conquistar nuestro futuro colectivo" porque "La Rioja es voluntad de todos", como reza la campaña institucional de esta edición.

ACTO INSTITUCIONAL.

Por segundo año consecutivo, como ha informado la consejera, el acto institucional del Día de La Rioja se celebrará en el patio del Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla. El acto dará comienzo a las 12 horas y será conducido por el periodista Carlos Santamaría.

"Distinguiremos la voluntad del Grupo de Danzas de Logroño por preservar nuestras tradiciones y reconoceremos en la figura de Carlos Coloma la voluntad como parte de nuestra identidad", ha recordado Martínez Arregui.

Ellos recibirán, respectivamente, la Medalla de La Rioja y el título de Riojano Ilustre, como acordó el Consejo de Gobierno en su última reunión, a propuesta del presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.

Además, el compositor riojano Chema Purón recibirá también en este marco el Galardón a las Artes de La Rioja y el presidente del Ejecutivo riojano pronunciará el discurso institucional del Día de La Rioja.

Begoña Martínez Arregui ha subrayado que el acto podrá seguirse en directo a través del portal web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org.

"En este capítulo -ha dicho la consejera- quiero hacer un sentido homenaje a las comunidades riojanas en el exterior y a cuantos riojanos quieren retomar su convivencia con nosotros, para cuyo retorno seguimos trabajando".

ACTIVIDADES.

La consejera también se ha referido a la Gala del Folclore y ha anunciado que "en esta edición hemos evolucionado para que el folclore esté presente en todos los rincones de La Rioja, porque entendemos que tenemos que esforzarnos para preservar nuestras tradiciones y nuestra cultura".

Por ello, aumenta el número de actividades musicales y se concentran en un programa conjunto denominado 'Folclore en las calles'.

Por su parte, los representantes de las cabeceras de comarca han desglosado los principales actos que van a celebrar en sus municipios. Actos que componen un completo programa de actos de carácter lúdico y cultural pensados para todos los públicos con el fin de conmemorar el Día de La Rioja.

Para ello, el Ejecutivo regional ha aportado 34.200 euros a las cabeceras de comarca para financiar las diferentes actividades. Esta aportación regional se ha regulado en los convenios firmados con los nueve ayuntamientos cabeceras de comarca (3.800 euros para cada uno).

CUPÓN ESPECIAL DE LA ONCE.

Otra novedad de esta edición vendrá de la mano de la ONCE, que por vez primera dedicará un cupón a la celebración del Día de La Rioja. Será el correspondiente al sorteo del sábado 10 de junio y en su diseño lucirá el mapa de La Rioja y el logotipo del Día de La Rioja: el número 9 con los colores de la bandera de la región.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta; 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción; y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es.