RSC. DOWN MADRID PREMIA LA LABOR DE 27 EMPRESAS POR INCORPORAR A 54 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A SUS PLANTILLAS

- El acto estuvo presidido por la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y contó con la presencia del consejero delegado de Informa, el director de la Fundación Ramón Areces y la presidenta del Patronato de Down Madrid. La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) celebró este miércoles la ceremonia de entrega de sus Premios Stela 2017, unos galardones que, en esta ocasión, reconocieron la labor de 27 empresas que han apostado en el último año por la incorporación de trabajadores con discapacidad intelectual a sus plantillas a través del Servicio de Empleo de Down Madrid.El evento, que tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces en Madrid, estuvo presidido por la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén Prado Sanjurjo, y contó con la presencia del consejero delegado de Informa, Juan María Sainz Muñoz; el director de la Fundación Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández, y la presidenta del Patronato de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo.Durante su intervención en el acto, Belén Prado afirmó que los Premios Stela constituyen una forma de testimoniar lo que las cerca de 4.500 personas con síndrome de Down de la Comunidad de Madrid “se merecen y lo que nuestra sociedad necesita”. Según dijo, “una sociedad del siglo XXI moderna y avanzada es aquella que reconoce las oportunidades y establece los medios para que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollarse y tengan mayor visibilidad”.En esta línea, Inés Álvarez destacó que las empresas premiadas, aunque de distintos sectores, comparten un común denominador, y es que “valoran el esfuerzo de las personas, con la firme creencia de que la diversidad enriquece sus entidades”.Asimismo, insistió en que todas las compañías premiadas han demostrado un fuerte compromiso social a través de la incorporación laboral al mercado de trabajo ordinario de personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales, “mirando al futuro con ilusión y valorando los distintos desafíos que les esperan”.Por su parte, Raimundo Pérez-Hernández valoró la labor que Down Madrid realiza desde hace más de 25 años en favor de las personas con discapacidad intelectual, al tiempo que recordó “la necesidad de dar visibilidad y avanzar en el conocimiento” que se tiene del síndrome de Down. Además, mostró la sensibilidad y el “apoyo de corazón” de la Fundación Ramón Arece para alcanzar ese objetivo.Del mismo modo, Juan María Sainz ofreció una vez más la colaboración de Informa a la labor desarrollada por Down Madrid y repasó los proyectos sociales que su organización llevará a cabo a lo largo de 2017, como la Beca Demos, su programa de voluntariado o el lanzamiento de una nueva línea textil solidaria con motivo del 25 aniversario de la compañía.En la entrega de premios intervinieron también Laura Beatriz Martín, empleada de la Escuela Infantil Planeta Enano que encontró trabajo a través del Servicio de Empleo Stela de Down Madrid, y su compañero Pascual López Riquelme, quienes dieron a conocer la experiencia personal y profesional como auxiliar educativa de Laura, tras haber sido contratada por la compañía.En concreto, 19 empresas recibieron este reconocimiento por contratar a 35 trabajadores con discapacidad intelectual a través del Servicio de Empleo Stela de Down Madrid, un proyecto iniciado en 1995 con el fin de facilitar y promover la inserción social y laboral de personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales en entornos ordinarios de trabajo a través de la metodología del 'empleo con apoyo'.Las empresas premiadas en esta categoría fueron Adidas, Alcampo, Axa, azValor, Ballesol, Colegio Sagrado Corazón, Colegio San Patricio, FCC Aqualia, Gesein, Harina, El Horno de Babette, IESE, Ingeniería de Software Bancario, Mutua Madrileña, Pilates Training Center, Grupo Planeta Enano, PWC, Securitas Direct y Tosande Cooperativa.Down Madrid premió también a otras nueve empresas que han contratado a 19 trabajadores a través del SERPAIS, Servicio de Provisión de Apoyos para la Inserción Socio Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual en la Zona Este de la Comunidad de Madrid, cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Competitividad Regional y Empleo. En esta categoría, las empresas galardonadas fueron Alcampo, Ballesol, Carrefour, Educación Activa Complutense, Gredos San Diego Cooperativa, Ecoplar, Grupo Avance BYA, OHL Servicios Ingesan y Mapfre.Para cerrar el acto, Miguel Ángel García apuntó a modo de conclusión que “no hay mejor integración que la alcanzada por la vía del empleo, ya que permite construir un proyecto personal propio”. En su opinión, el empleo tiene que ser un referente en las políticas de la Comunidad de Madrid y del resto de administraciones públicas, que tienen la capacidad de ofrecer esa oportunidad a las personas con discapacidad que son “un ejemplo vivo de que quien quiere puede hacerlo”.La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la consecución de la autonomía individual de las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales y su plena inclusión social.