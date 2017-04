Javier Fernández, Rosendo, Carmen Machi y FACIAM ya son Medallas de Oro de Madrid

Etiquetas

El cantante Rosendo, la actriz Carmen Machi, la Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados (FACIAM) y el patinador Javier Fernández ya son Medallas de Oro de Madrid 2017 después de ser aprobadas las propuestas de la Alcaldía por unanimidad en el Pleno.

La alcaldesa, Manuela Carmena, ha recogido el guante lanzado por la oposición, que pedía más acuerdo a la hora de designar a los futuros premiados. "Empecemos desde hoy", ha manifestado la alcaldesa, que ha pedido a la oposición que empiece a presentar candidatos de cara a la edición de 2018.

Que una de las medallas de este año, que se entregarán en San Isidro, vaya al patinador Javier Fernández es "casi una decisión inevitable", compartida con la Comunidad, ha señalado. Hasta ahora "no había tenido ni una consideración ni apoyo, ni en los medios de comunicación" ni en las administraciones. Ella no es partidaria de que tanto Comunidad como Ayuntamiento premien a la misma persona pero en el caso del patinador madrileño hace una excepción porque "no está mal que haya dos menciones cuando debiera haberlas tenido antes", ha añadido.

De Carmen Machi ha dicho que es una "gran actriz" y que ha sabido dar vida a "personajes femeninos que no siempre tenían espacio", con los que consigue hacer reír y llorar. Rosendo es premiado porque ha sabido situar a Carabanchel en el mapa con una música "de una gran altura y que enseguida es tarareada".