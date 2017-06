Miguel Poveda: "Siendo padre te descubres a ti mismo"

Etiquetas

La revista Gentleman organiza una nueva edición de sus premios más esperados y lo hace con una fiesta por todo lo alto en los jardines del Museo Lázaro Galdiano. En esta ocasión Miguel Poveda y el modelo Oriol Elcacho fueron dos de los premiados de la noche que se mostraron de lo más felices por el reconocimiento.

Por su parte Miguel Poveda no dudó en hablar de su faceta como padre y es que, como él mismo confesó, la paternidad es lo mejor que le puede pasar a una persona.

CHANCE: Premio Gentleman. ¿Eres un gentleman?

Miguel Poveda: No, yo soy un chico normal que ama la música, que ama el arte y nada que luego le gusta vestirse bien para el escenario pero soy un chico normal.

CH: ¿Eres detallista, cariñoso?

M.P: Sí, eso mucho, detallista al máximo con mi gente, con mis amigos, con la gente de mi equipo, con mi familia, con mi hijo con todo el mundo.

CH: Lo que sí que eres es un padrazo.

M.P: Eso que no te quepa duda. Realmente me veo en la labor, en el papel, me olvidé de mí completamente, estoy feliz con esa faceta pero sobre todo te descubres a ti mismo muchas cosas y te ves en una tesitura distinta a la que te habías planteado antes. Bien, te hace mucho mejor persona.

MIGUEL POVEDA: "ME ESTOY DESCUBRIENDO A MÍ MISMO PORQUE ES UN APRENDIZAJE CONTIGO MISMO"

CH: Todo lo proyectas.

M.P: Claro, ahora todo lo dirige y lo manda él y yo encantado de dejarme dirigir en este caso por lo mejor que me ha pasado en la vida que es mi hijo.

CH: ¿Cómo te apañas?

M.P: Muy bien, al final se despierta un instinto que sale solo, muchas veces lo pienso, si me vieran por un agujerito, yo lo hago solo todo el día, las 24 horas desde que me levanto hasta que me acuesto, cambiando pañales, viendo dibujos, en una faceta desconocida para mí y que no me había planteado anteriormente y que ahora la estoy viviendo y me estoy descubriendo a mí mismo porque es un aprendizaje contigo mismo.

CH: ¿Qué ha sido lo más difícil?

M.P: El primer año, el no dormir. Aunque esta noche ha sido también complicada, me ha recordado al primer año. Lo más difícil fue el no dormir, las primeras noches, los primeros meses.

CH: ¿Le cantas?

M.P: Sí, claro y le da vergüenza, se tapa. Yo le canto a todo el mundo, soy muy pesado.

CH: ¿Y él canta?

M.P: No, a veces mueve las manos, lo que sea, lo que hacen los niños, está con sus cosas de los coches y de otras tonterías.

"CUANDO ESTABA EN BARCELONA ME AYUDABA MI HERMANA PERO AHORA ME TENGO QUE APAÑAR SOLO"

CH: ¿Cómo se presenta el verano?

M.P: Voy a trabajar menos que otros años porque voy a aprovechar para grabar que el año que viene celebramos 30 años en la música y quiero hacer un disco doble que viene con cosas de flamenco tradicional, volviendo a los años 70, a esa infancia que tuve en casa de mis padres en Badalona y con todo ese material de discos... lo que fueron los inicios y eso es lo que quiero reflejar en el disco.

CH: ¿Habrá tiempo para el cubo y la pala?

M.P: No, qué va. Eso lo he descartado.

CH: ¿Cómo te apañas cuando viajas?

M.P: Pues ahora que me he vuelto a mudar, cuando estaba en Barcelona me ayudaba mi hermana pero ahora me tengo que apañar solo y de vez en cuando me ayuda alguien. Ahora me ayuda una chica que me está echando un cable en Madrid pero si no solo.

CH: ¿Te lo llevas a los conciertos?

M.P: Sí, cuando puedo si, Cuando son más liosos ya no, me da más miedo pero si es en ave o avión que es un concierto y volver a casa, sí.

CH: Tenías una amistad muy bonita con Isabel Pantoja, ¿Cómo has visto la vuelta a los escenarios?

M.P: Te veo a ti muy morena, me tienes que decir a dónde vas que me encanta tu color.