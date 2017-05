NAVARRA. LA ONCE RINDE HOMENAJE A LA SOCIEDAD NAVARRA POR SU GRAN SOLIDARIDAD

Etiquetas

- En la entrega de los Premios Solidarios ONCE Navarra 2017. La ONCE agradeció hoy la solidaridad de la Comunidad Foral de Navarra con la entrega este miércoles de los Premios Solidarios ONCE Navarra 2017 en el Civivox Iturrama y que han correspondido a la Universidad de Navarra, Navarra TV, Joaquín Mencos, Complejo residencial Alzuza 2 y al Ayuntamiento de Berriozar.Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE; Valentín Fortún Arriezu, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Navarra; Patxi Pérez Fernandez, presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra; Mariluz Sanz Escudero, presidenta del Cermin; y Miguel Laparra Navarro, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, entregaron los galardones en una gala que contó con la participación de la sociedad civil y numerosos invitados. El acto, que estuvo presidido por la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, también contó con la participación del director del Área de Gobierno Transparente del Ayuntamiento de Pamplona, Arturo Ferrer.Los Premios Solidarios ONCE Navarra 2017 pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. En esta edición, el jurado valoró especialmente su compromiso con la ‘Diferencia, como un valor que enriquece a la Sociedad’.Han sido premiados: La Universidad de Navarra, en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG; por su proyecto ‘Tantaka’, un banco solidario donde los expertos ponen sus conocimientos al servicio de la sociedad. Navarra TV, en la modalidad de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación; por su programa ‘Implicados’, en el que da visibilidad a los colectivos más desfavorecidos. En la modalidad de Persona Física de la comunidad que destaca por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todas aquellas personas que luchan por ganarse un lugar en la sociedad, el galardonado ha sido Joaquín Mencos.En la categoría de Empresa que haya contribuido en la promoción e inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, ha recibido el galardón el Complejo residencial Alzuza 2, por su labor en la empleabilidad de personas con discapacidad.En la modalidad de Administración Pública que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dedicados a la prevención de la discapacidad, la rehabilitación, la inclusión y la accesibilidad universal, el premio ha sido para el Ayuntamiento de Berriozar.