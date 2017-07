La ONCE Baleares entrega sus Premios Solidarios 2017

Etiquetas

La ONCE ha reconocido hoy la solidaridad de la sociedad balear con la entrega de los Premios Solidarios ONCE Baleares 2017 a la Fundación RANA, el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), Andreu Anglada, ASPAS Café y el Centro de Día de Formentera.

Estos premios pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En esta edición, el jurado ha destacado especialmente su compromiso con la "diferencia como un valor que enriquece a la sociedad".

El jurado ha premiado como organización a la Fundación RANA por su actuación y prevención en los casos de violencia y abusos sexuales contra los menores y la promoción de los derechos del menor y de sus derechos individuales, así como por promover la igualdad de género entre los menores.

En la categoría de medios de comunicación, el galardón es para el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag), por la organización de jornadas sobre comunicación y discapacidad y el estudio realizado en medios de comunicación digitales sobre la repercusión en prensa del sector.

En la modalidad de persona física, el jurado ha decidido premiar a Andreu Anglada, por su compromiso, solidaridad, entrega y dedicación y por conseguir transmitir a la sociedad las necesidades de las personas con esclerosis múltiple, de sus familias y de las personas con discapacidad en general.

En el apartado de empresa, se ha premiado a Aspas Café, entidad sin ánimo de lucro y centro especial de empleo que nació con el objetivo de favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, defendiendo sus derechos individuales de libertad e igualdad con el fin de conseguir su plena inclusión social.

Por último, en la categoría que premia a los estamentos de la Administración Pública, se ha decidido galardonar al Centro de Día de Formentera, por "ser un referente en la isla" y colaborar con las asociaciones y los agentes sociales implicados en la asistencia a personas con discapacidad y por la contribución, con sus proyectos, a la sensibilización y prevención del estigma de este colectivo.

El jurado de esta sexta edición ha estado compuesto por representantes de la ONCE, de la Plataforma del Tercer Sector Social, del Cermi en Baleares, de la Administración Pública, a nivel autonómico e insular, y representantes de los medios de comunicación.

La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago; el vicepresidente del Parlament, Vicenç Thomàs; el vicepresidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Socials (IMAS), Javier de Juan; la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz; y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares, Mª del Carmen Soler, han entregado los galardones en un evento que ha contado con la participación del delegado territorial de la ONCE en Baleares, Josep Vilaseca.