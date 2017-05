La ONCE dedica un cupón a la Cofradía de San Gregorio de Logroño

Etiquetas

La Cofradía de San Gregorio, de Logroño, es el motivo del cupón de la ONCE del lunes, 8 de mayo. Cinco millones y medio de cupones difundirán las actividades de esta Cofradía, dedicada a investigar y divulgar las tradiciones culturales de Logroño y La Rioja.

El cupón ha sido presentado por Estefanía Mirpuri, delegada Territorial de la ONCE, y Taquio Uzqueda, cofrade mayor de la Cofradía de San Gregorio de Logroño.

La Cofradía de San Gregorio, entidad sin ánimo de lucro, se crea para conocer, investigar, mantener y divulgar las tradiciones culturales de la ciudad de Logroño y de La Rioja, en general. También se ocupará de conocer la historia de personajes que, bien por su nacimiento o por su relación con La Rioja, puedan tener interés.

Un total de 44 cofrades fundadores forman esta Cofradía, gestionada por una Junta Directiva. Pretende activar culturalmente la ciudad de Logroño, organizando actividades que sirvan para mantener aquellas tradiciones que puedan estar en peligro de desaparecer. Los miembros de la Cofradía de San Gregorio visten capas y lucen unas medallas distintivas.

En el mismo acto y por acuerdo de su Junta directiva del pasado 28 de abril, se ha hecho entrega a la Delegación Territorial de la ONCE en nuestra Comunidad, de un diploma por haber sido reconocida como 'Amiga de la cofradía'.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.