La empresa Ontech, galardonada con el 'Premio Nacional El Suplemento 2017' en la categoría Innovación Tecnológica

La empresa Ontech con sede en Sevilla, galardonada con el 'Premio Nacional El Suplemento 2017' en la categoría Innovación Tecnológica, y recogerá el premio en una gala que será en el Hotel The Westin Palace de Madrid el próximo 21 de abril, oportunidad en la que los representantes de la empresa sevillana coincidirán con premiados en distintos sectores empresarial, profesional y artístico.

Según indica Ontech en una nota, el Hotel The Westin Palace de Madrid será sede de la VI gala nacional de 'Premios El Suplemento 2017', donde se entregarán distinciones a empresarios, profesionales, artistas y personalidades de la vida pública española.

Uno de esos premios corresponde a la empresa Ontech en la categoría Innovación Tecnológica. La empresa ha desarrollado una innovadora tecnología de campos magnéticos controlados (CMC) patentada a nivel internacional, que permite multitud de aplicaciones en diferentes sectores como la seguridad doméstica, el industrial y la automoción, entre otros.

Fundada por Isidoro Sánchez Tejado y Juan Aponte Luis, hace cuatro años, la compañía cuenta actualmente con más de 35 empleados.

Gracias a su tecnología CMC, Ontech ha desarrollado en la línea de Seguridad Doméstica un revolucionario e innovador sistema denominado Wardiam, el cual ha conseguido el premio a la mejor tecnología en la categoría 'Best in Intrusion Detection and Prevention Solution' (mejor producto para detección de intrusiones y soluciones preventivas) en la principal feria de seguridad a nivel internacional, ISC West 2016 en Las Vegas (Estados Unidos).

Este mismo sistema de seguridad también ha conseguido el premio 'Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product of the Year Award' (alarma de intrusión o producto de disuasión exterior del año) en la feria Ifsec 2016 celebrada en Londres.

Ontech ha conseguido ganar en el mismo año premios de reconocido prestigio en las dos ferias de seguridad más importantes del mundo, compitiendo con grandes compañías como ADT, Bosch, United Technologies, Samsung, Honeywell o Tyco.