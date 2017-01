LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE SAN SEBASTIÁN, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 21 DE ENERO

Etiquetas

La Plaza de la Constitución de San Sebastián protagonizará el cupón de la ONCE del sábado 21 de enero, con motivo de la celebración de su bicentenario, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán su imagen por todo el Estado.El cupón fue presentado en el Ayuntamiento donostiarra por el alcalde, Eneko Goia; el delegado territorial de ONCE Euskadi, Juan Carlos Andueza, y el subdirector de la ONCE en la capital guipuzcoana, Miguel Ángel Aizpurua.La ONCE continúa reflejando los acontecimientos más significativos en sus cupones y, según destacó Andueza, ”de este modo deseamos seguir agradeciendo la confianza que la ciudadanía deposita en nuestra organización cuando compra nuestros productos de juego, gracias a los cuales seguimos garantizando los servicios que ofrecemos a los afiliados”.La ONCE refleja en su cupón de Fin de Semana el 200 aniversario de la emblemática Plaza de la Constitución, que fue levantada tras el incendio y asedio de la ciudad. Ilustra el cupón una imagen tomada desde el balcón principal del que hasta 1947 fuera el Ayuntamiento de la ciudad, sede actualmente de las dependencias administrativas del área de Cultura del Consistorio.La construcción de la Plaza de la Constitución, de estilo neoclásico, data del año 1817 y es obra del arquitecto Ugartemendia, una de las personas que más participó en la reconstrucción de San Sebastián tras el devastador incendio del año 1813.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los productos de la ONCE se comercializan por cerca de los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE, 'www.juegosonce.es', y establecimientos autorizados.