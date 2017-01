LA PRIMATÓLOGA JANE GOODALL ALERTA DE QUE LA SITUACIÓN DEL PLANETA ES "MUY PREOCUPANTE"

Etiquetas

La ambientalista y primatóloga británica Jane Goodall manifestó hoy en Madrid, durante el acto de entrega de la XVII edición de los Premios Periodísticos otorgados por Ecovidrio a proyectos que han destacado en materia de sostenibilidad y la divulgación de valores medioambientales, que la situación del planeta es "muy preocupante".Goodall, que recibió el galardón correspondiente a la 'Personalidad ambiental del Año 2016' por su labor en favor de la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, advirtió que los seres humanos, que son "los seres más inteligentes del planeta, lo están destrozando".Goodall señaló que el planeta se encuentra en un momento "peligroso" y puso como ejemplo el deshielo del Ártico, un hecho "muy negativo del que no cabe duda de que se está produciendo por culpa del cambio climático". La primatóloga tuvo la oportunidad de estar en Groenlandia y ver en primera persona "el deshielo y las consecuencias inmediatas que produce sobre los osos polares". "Esta especie se está muriendo de hambre porque la falta de hielo les impide ir a cazar", indicó.Además, este deshielo no solo afecta a los animales, según Goodall, ya que "el incremento del nivel del mar" está obligando a los habitantes de algunas islas a tener que abandonarlas.No obsntante, no cree que sea demasiado tarde para parar el cambio climático y mantiene la esperanza de que se consiga "gracias a los jóvenes y al trabajo de los medios de comunicación". "Lo importante es que todos trabajemos juntos para educar a más personas sobre este preocupante problema", indicó."Hay que dar mucha importancia a las pequeñas acciones que hacemos cada día, como comprar o comer, ya que dependiendo de la opción que escojamos se puede marcar una gran diferencia", concluyó.