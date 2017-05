EL PROGRAMA ‘2017, AÑO DE LA RETINA EN ESPAÑA’ PROTAGONIZA EL CUPÓN DE LA ONCE DEL 3 DE JUNIO

Etiquetas

El programa ‘2017, Año de la Retina en España’ protagonizará el cupón de la ONCE del próximo sábado, 3 de junio, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán este proyecto que pretende reducir la prevalencia de la ceguera evitable en España.Con este cupón, la ONCE se suma a las distintas actividades que se desarrollarán en el marco de ‘2017. Año de la Retina en España’, para evitar casos de ceguera y mejorar el conocimiento de las enfermedades retinianas.El director general de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, Andrés Ramos, entregó a la presidenta de la Fundación Retinaplus+, Marta Suárez de Figueroa, una lámina enmarcada de este cupón.La Fundación Retinaplus+ es la encargada de promover esta iniciativa, considerada por el Gobierno de España como de “excepcional interés público” y generada desde la iniciativa de los profesionales médicos a los que representa para lograr una acción concertada entre todas las organizaciones profesionales, las administraciones públicas y la sociedad para reducir la prevalencia de la ceguera evitable en España. A través de este proyecto se persigue también mejorar el conocimiento de las enfermedades de retina por parte de la población y alcanzar una atención multidisciplinar y coordinada por parte de las distintas especialidades médicas.Cerca de cinco millones de personas están en riesgo de tener ceguera en España por enfermedades propias de la retina, como degeneración macular asociada a la edad (DMAE), retinopatía diabética y alta miopía. En España, más de un millón de personas tienen retinopatía diabética, la causa más frecuente de ceguera en pacientes en edad laboral, alrededor de 680.000 personas en España tienen degeneración macular asociada a la edad y tres millones tienen factores predisponentes. El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.