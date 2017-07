PSOE recrimina a Barbero que no conceda medalla a agente que evitó suicidio al estar expedientado por su "escrache"

Etiquetas

Los compañeros del agente que intervinieron en la acción sí han recibido condecoración

El edil socialista y portavoz en materia de seguridad, Ramón Silva, ha recriminado este martes al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, que no haya otorgado la medalla a un agente que contribuyó a evitar un suicidio en Villaverde por estar expedientado al participar en el "escrache" que sufrió el delegado.

Tal y como ha expuesto Silva en la comisión del ramo, no se ha respetado la propuesta de la Junta de Mandos, que pedía una condecoración para este agente y los otros que participaron al evitar el suicidio. Los demás sí han sido condecorados. "Habría que replantearse el procedimiento para otorgar las medallas", ha añadido a continuación.

El edil socialista ha señalado que varios de los condecorados lo fueron por "salvar la vida a una persona en Villaverde" y que un cabo y un agente que participaron en esa operación se quedaron fuera de las medallas. "Se ha corregido en relación al cabo pero no en el del agente", ha puntualizado.

Silva ha indicado que entiende que el "motivo" de que no se le haya concedido la medalla a este agente es por tener un "expediente abierto" al haber participado en el escrache contra el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias.

"Ese puede ser el motivo, pero un expediente abierto no puede presuponer culpa; habría que esperar a la resolución del expediente, y si no ha sido resuelto, no puedo entender por qué no se le ha concedido la medalla", ha remarcado.

Además, Silva ha criticado la falta de "igualdad de trato", ya que otros agentes han sido condecorados con un expediente abierto. "Parece que la desigualdad de trato es por el escrache a usted o por otra presunta sanción", ha recriminado.

En su turno de palabra, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha señalado que tanto la concesión de cruces como la de medallas se otorgan por la junta de Gobierno "a propuesta razonada del titular del área". "Lo que hace la Junta de Mandos es proponer al titular del área, y este a la Junta de Gobierno", ha explicado.

SE REPLANTEARÁ EL PROCEDIMIENTO

Aún así Barbero ha avanzado que "se va a replantear el procedimiento para hacerlo más claro", pero que asimismo, el 96 por ciento de la propuestas realizadas por la Junta de Mandos "han sido seguidas".

"La medalla concedida en Junta de Gobierno del 29 de junio fue a un cabo que evitó el suicido de una persona", y además "ha de ir acompañada de un expediente intachable". "Nos hemos puesto en contacto con el interesado, y la entrega se realizará en la entrega solemne de medallas del próximo año", ha puntualizado.

En su segunda intervención, Silva ha indicado que "todos los propuestos tienen un expediente intachable".