Pleno aprueba las medallas de la ciudad, con peticiones de Participa e IU de reconocimientos más sociales

Etiquetas

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes la concesión de las distinciones honoríficas de la ciudad, que serán entregadas el Día de San Fernando, una propuesta que ha contado con el apoyo de PSOE, PP y Cs y la abstención de Participa Sevilla e IU.

Así, Participa e IU reclaman unos reconocimientos más sociales, con referentes vecinales y sindicales, y ponen en duda algunas de las elecciones realizadas este año por el gobierno del socialista Juan Espadas, al entender que su modo de actuar "no ha sido ejemplarizante". Ante esto, el propio alcalde ha invitado a IU a que traslade propuestas en ese sentido "si así lo estima conveniente", teniendo en cuenta que este año no se han presentado iniciativas en ese sentido.

En su intervención ante el Pleno, que ha arrancado con un minuto de silencio por el fallecimiento de un trabajador de 29 años en Almería, el alcalde ha dado la enhorabuena a aquellos a los que se les reconoce su trabajo por la ciudad en "un día grande" para Sevilla, el día 30 de mayo.

"Se reconoce a ciudadanos, entidades o instituciones en un día en el que se proyecta a la sociedad esos referentes, una imagen que nos gustaría que fuera el ejemplo a tomar", detalla. Además, recuerda que están reguladas por un reglamento y "no se improvisa, ni es un tema cerrado a unos pocos con capacidad de propuesta, sino que es un expediente abierto todo el año a propuestas".

En esta línea, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Antonio Muñoz (PSOE), señala que no es una propuesta "partidista y del gobierno", sino que se ha preguntado a los distintos grupos y se ha estado "atento a las voces" de la ciudadanía.

El portavoz del PP, Alberto Díaz, señala que los elegidos representan un amplio "ramillete de los valores" de la ciudad, felicitando a todos aquellos que recibirán "el más alto honor" de Sevilla. "Se está haciendo un reconocimiento a historias de éxito personales y colectivas, con años de dedicación, y con entrega y sacrificio a los valores que representa Sevilla", asegura, poniendo en valor especialmente la distinción a Amalia Gómez.

Asimismo, el portavoz de Cs, Javier Millán, pone en valor la labor de los reconocidos en esta edición, al entender que "todos y cada uno de los propuestos son merecedores de los galardones", añadiendo que su elección ha sido consultada con la formación por parte de Espadas, quien "ha aceptado algunas de nuestras peticiones". "Sevilla demostrará el Día de San Fernando todo lo que tiene que agradecer a personas y entidades por su contribución a la ciudad", incide.

Sin embargo, la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, propone que los reconocimientos se hagan por peticiones populares, aunque no entra en el sistema para encauzar esas iniciativas, y echa en falta "otro tipo de reconocimientos, porque los merecen mucha gente que lleva toda su vida trabajando más cercana a otras áreas, como la cultura o la diversidad funcional". "Hay propuestas que ni este año ni el anterior habrían salido designadas por la ciudadanía. Hay candidatos que no entendemos, que nos sorprenden y que no son ejemplarizantes en su modo de actuar", agrega.

Igualmente, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha lamentado que desde hace una semana se diga que éstas son las medallas de la ciudad, cuando aún no se han aprobado en Pleno. Apuesta por la abstención de su formación, al no poder votar por separado, ya que hay "propuestas de medallas que nos gustan menos" y hecha en falta que se reconozca a referentes vecinales y sindicales, porque "parece que solo hay emprendedores en la ciudad, cuando también hay trabajadores de a pie que han luchado por los derechos".

DISTINCIONES

El título de Hija Predilecta será para la bailaora, coreógrafa y actriz Cristina Hoyos, Premio Nacional de Danza en 1991; Medalla de Oro de Andalucía ese mismo año; Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1993 y Premio Andalucía de Cultura en 1997, entre los múltiples reconocimientos a su trayectoria artística. El galardón responde a su papel como una de las "más notorias personalidades del flamenco mundial".

Los títulos de hijos adoptivos van para el bioquímico, biólogo, fisiólogo y farmacéutico Manuel Losada Villasante, como "científico sevillano más importante de su generación y uno de los más importantes bioquímicos del mundo", y para el cantante, director de orquesta y productor Plácido Domingo, al haber encontrado en Sevilla un lugar "a la medida de la sensibilidad artística". Además, fue asesor lírico de la Exposición Universal de 1992, que este año celebra su 25 aniversario.

Las medallas de la ciudad, en paralelo, son para la presidenta de Cruz Roja Española en Sevilla, Amalia Gómez, por su "entrega al servicio público"; a la doctora en Ciencias de la Educación y catedrática de Historia de la Educación Consuelo Flecha García, por su papel académico en favor de la igualdad; a la ONG Accem por su ayuda a las personas Refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusión social; y a la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla, por su trayectoria y obra social.

Las medallas también premian al catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Enrique Valdivieso, como "referente" en su campo; al pintor José Luis Mauri; a Pascual González y los Cantores de Híspalis por sus 40 años de trayectoria; a Mauricio Domínguez Domínguez-Adame por sus cargos de responsable de protocolo en la Diputación y el Ayuntamiento; a Danza Mobile por sus 20 años apoyando el desarrollo integral de las personas con diversidad funcional; a Mariscos Emilio como "grupo hostelero referente"; a Pepe Benavides y su discoteca Fun Club por su papel en la escena musical de Sevilla; y a la deportista Raquel Domínguez, una de las pocas mujeres con discapacidad en correr maratón y ultra-distancia y campeona de Andalucía de triatlón.

También recibe una medalla el joven Manuel Soto, de sólo 17 años de edad, por su historia de "superación". Y es que además de luchar contra una grave enfermedad, es el corredor más joven que ha logrado superar el durísimo Marathon Des Sables; a la gimnasta Ana Pérez Campos, medalla de bronce en barra en el Word Challenge Cup en 2015, campeona de España absoluta (2015) y campeona de la Copa de España (2016); al club Pineda, fundado en 1940, con más de 10.000 socios y emblema de "tradición y modernidad"; y a Esperanza Albarrán por su papel en la enseñanza pública, las Humanidades y la ayuda a los desfavorecidos.

Finalmente, reciben también medallas de la ciudad el Centro de Profesorado de Sevilla, que cumple 30 años de vida, y el Centro San José Madres Mercedarias de Sevilla, por sus "50 años de ininterrumpida y vocacional actividad docente". A título póstumo, una de las medallas de la ciudad se destina a Jacinto Pellón, consejero-delegado de la Sociedad Estatal Expo'92 y uno de los artífices de la Exposición Universal de 1992, de la que ahora se cumplen 25 años.