Las niñas de las 'Pulseras Candela', Premio Moviliza de UNICEF: "Las 'Candelas' son un arma contra el cáncer infantil"

Etiquetas

Ban Ki-moon, Escuelab, Proactiva Open Arms y Pulseras Candela reciben los Premios UNICEF Comité Español 2017 de manos de la Reina

Las niñas Candela, Daniela y Mariona han recibido este martes 13 de junio de manos de la Reina Letizia, el Premio UNICEF Comité Español Moviliza 2017 por su iniciativa 'Pulseras Candela', puesta en marcha en 2013 con el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil a través de la elaboración y venta de pulseras. "Las 'Candelas' se han convertido con ayuda de todos en un arma para luchar contra el cáncer infantil, y también sirven para que las familias se unan y mantengan la mente ocupada en el hospital", ha señalado Mariona, de doce años.

El proyecto comenzó cuando una voluntaria del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) enseñó a Candela, ingresada con leucemia, a hacer pulseras de hilo. Posteriormente, sus amigas Mariona y Daniela decidieron poner el nombre de Candela a las pulseras y venderlas para recaudar dinero para la investigación del cáncer infantil.

El jurado ha reconocido el "espíritu de solidaridad" que impregna la iniciativa y la "enorme" repercusión y movilización alcanzada. La recaudación conseguida hasta el momento con la venta de pulseras, un millón de euros, se ha destinado al equipo oncológico del Hospital Sant Joan de Déu y para impulsar un laboratorio dedicado exclusivamente a la investigación del cáncer infantil.

"LA SOLIDARIDAD SE TRANSFORMA EN VIDA"

"Hemos aprendido en estos años que España es un país muy solidario que se moviliza ante las buenas causas", ha asegurado Mariona, al tiempo que ha destacado que "quedarse de brazos cruzados o rendirse nunca es una opción", y que seguirán luchando "hasta que se curen todos los niños con cáncer".

En la misma línea, Candela ha subrayado que "la unión hace la fuerza" y que cuando la gente se moviliza por "una buena causa" se consiguen "cosas maravillosas". "La solidaridad se transforma en vida. Hoy no estaría aquí sin la ayuda de cientos de donantes y sin la médula de alguien muy solidario que no conoceré nunca", ha concretado.

Asimismo, ha querido dar las gracias a los equipos médicos que cuidan de ella desde hace cuatro años y ha hecho una mención especial a todos los investigadores que trabajan "muy duro" para encontrar "mejores tratamiento" para que los niños y niñas se puedan curar y tener "mejor" calidad de vida después de superar el cáncer.

"También quiero dar las gracias a UNICEF por este honor y por el magnífico trabajo que realizan ayudando a los niños de todo el mundo, por su labor para movilizar a toda la sociedad contra las injusticias que sufre la infancia en muchos países y por enseñarnos a los niños más afortunados que nuestra vida depende muchas veces de dónde nacemos", ha añadido Candela.

Por su parte, Daniela ha apuntado que lo "mejor" que podían hacer para ayudar a su amiga Candela y a "todas" las niñas que sufren cáncer era "ayudar a la investigación". "Ahora sabemos que la investigación es una esperanza. El cáncer infantil es una enfermedad rara que recibe pocas ayudas", ha dicho.

EJEMPLAR TRAYECTORIA EN LAS NACIONES UNIDAS

Durante el acto, la Reina Letizia también ha otorgado el Premio Joaquín Ruiz-Giménez a Ban Ki-moon, que ha sido reconocido por el jurado por su "ejemplar" trayectoria profesional, su compromiso institucional y personal por la infancia, y su labor "esforzada" y "rigurosa" durante su carrera profesional, especialmente durante su mandato al frente de la Secretaría General de Naciones Unidas (2007-2016).

Respecto a su trabajo al frente de las Naciones Unidas, el jurado reconoce su "especial sensibilidad" hacia los problemas de la infancia en el mundo, y su "apoyo constante" en la defensa, protección y desarrollo de los derechos de los niños.

Para Ban Ki-moon, este premio es un "reconocimiento del valor de las Naciones Unidas y sus miembros, que trabajan por la paz y la defensa de los Derechos Humanos". "Es un gran honor recibir este reconocimiento aunque no he hecho nada extraordinario, sólo he hecho lo que debía", ha precisado.

PREMIADOS POR SALVAR VIDAS

En la categoría Transforma, el premio ha recaído en Proactiva Open Arms por su labor de salvamento de refugiados en el mar Egeo y el Mediterráneo Central. El jurado ha valorado el trabajo de esta organización rescatando a los refugiados que llegan a Europa, y ha destacado su labor en defensa del derecho a la supervivencia, al desarrollo y a la protección.

El director de la ONG, ha indicado que este galardón es "un estímulo para seguir adelante" ya que su "deber" no les "permite parar". "Desearíamos no ser merecedores de este premio y poder volver a casa. Nuestra labor es salvar vidas, unas vidas que tienen un valor incalculable", ha confesado.

Igualmente, ha afirmado que "las cosas" en el Mediterráneo Central son "terribles e inhumanas" y necesitan quedarse porque "hay muchas vidas que salvar". "Más que una ONG somos una respuesta ciudadana a la Unión Europea por no respetar los acuerdos establecidos", ha defendido.

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

Por último, la presidenta de Escuelab, Cristina Balbás, ha recogido el Premio Emprende, otorgado por el jurado por el "carácter innovador" de la iniciativa, su compromiso social, su esfuerzo por dirigirse a niños en situación de vulnerabilidad y por su apuesta educativa basada en "valores y habilidades que trascienden lo académico".

Durante su discurso, Balbás ha explicado que contribuyen a formar a niños y niñas con el fin de que se conviertan "en parte activa de la sociedad del futuro". "No vamos a descansar hasta lograr la igualdad de oportunidades en educación científica. Os invitamos a sumaros a nuestro compromiso con la infancia", ha manifestado.

Todos los premiados han recibido como galardón una fotografía realizada por Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía 2016 y colaboradora de UNICEF. La ceremonia de entrega se clausuró con la actuación de la violinista española y Amiga de UNICEF Comité Madrid Leticia Moreno.

El jurado de los Premios UNICEF Comité Español 2017 ha estado compuesto por el presidente de la Fundación Garrigues, Antonio Garrigues, que actuó como presidente del Jurado; el presidente de Vodafone España, Francisco Román; el director adjunto de El País, Jorge Rivera; la presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves Segovia; la fotógrafa Isabel Muñoz; la directora general de la Fundación FC Barcelona, María Vallés; miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia de Alcobendas (Madrid) Zoe Martínez; y el miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia de Alcobendas (Madrid) Luis Cortina.