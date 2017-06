LA ONCE RINDE HOMENAJE A LA SOCIEDAD EXTREMEÑA POR SU GRAN SOLIDARIDAD

Etiquetas

La ONCE reconoció este martes la solidaridad de la sociedad extremeña con la entrega de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2017 en el Palacio de Congresos y que han sido concedidos a La Casa de la Misericordia de Alcuescar, Extremadura 7 Días, Casiano Blanco, Fundación CB y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; el consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro; el presidente del consejo territorial de la ONCE en Extremadura, Francisco Javier Olivera; y el presidente del Cermi Extremadura, Miguel Ortega, entregaron los galardones en un evento que ha contado con la participación de la sociedad civil y numerosos invitados. El acto también contó con la presencia del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José Mª Vergeles; la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil; el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Extremadura, Manuel López, y el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, entre otras autoridades.Los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2017 pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. En esta edición, el jurado ha destacado especialmente su compromiso con la “Diferencia, como un valor que enriquece a la Sociedad”.En esta edición de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2017 fue premiada La Casa de la Misericordia de Alcuescar en la categoría de Institución, organización, entidad, ONG. Fundada en 1939, se caracteriza por ser un ejemplo de integración de las personas con discapacidad, mayores y personas en riesgo de exclusión social que son acogidas y educadas de forma integral para que se supriman las barreras físicas y mentales que la sociedad presenta. Extremadura 7 Días recibió el galardón en la modalidad de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, por ser un medio con una destacada trayectoria de contenido social en sus publicaciones que desde sus comienzos ha apostado firmemente por temas que conciencian a la sociedad sobre diferentes cuestiones relacionadas con la exclusión social, la discapacidad o la solidaridad, aportando así algo más en cada uno de sus trabajos.En la modalidad de Persona Física de la comunidad que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todas aquellas personas que luchan por ganarse un lugar en la sociedad, el galardonado ha sido Casiano Blanco, fundador de la asociación de familiares con enfermedad mental de Las Vegas Altas, la Serena y la Siberia Extremeña (Proines). El jurado ha valorado la trayectoria altruista y solidaria que a lo largo de todos sus años ha demostrado en favor del colectivo de las personas con enfermedad mental y sus familias en Extremadura. En la categoría de Empresa que haya contribuido en la promoción e inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, ha recibido el galardón la Fundación CB, nacida en 2015 con la voluntad de continuar con la obra social que Caja Badajoz venía desarrollando en los diferentes ejes que constituyen su plan de actuación, favoreciendo el apoyo a la cultura, la investigación, la acción social o el empleo. El jurado ha destacado el apoyo a la economía social y el impulso a la integración laboral de las personas con discapacidad. En la modalidad de Administración Pública que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dedicados a la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras, el premio es para el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. El jurado destaca la creación de una ruta accesible para personas con movilidad reducida a lo largo de todo el Paraje del Monumento Natural "Los Barruecos", denominada "Senda de los sentidos". Se configura como un exponente innovador para facilitar la plena integración de personas con movilidad reducida en el turismo de naturaleza. Además, el Ayuntamiento ha construido rampas que favorecen el acceso a los principales edificios municipales (consultorio médico, ayuntamiento, casa de la cultura, calles y plazas) a todas las personas. El jurado de los Premios Solidarios ONCE Extremadura estuvo compuesto por representantes de la ONCE, de la Plataforma del Tercer Sector, del Cermi, de la Administración Pública Autonómica, y medios de comunicación.