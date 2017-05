Rajoy sobre 'Patria': "Ante los derechos individuales de los seres humanos, nada son las patrias ni los territorios"

Etiquetas

Fernando Aramburu recibe el Premio Francisco Umbral

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que "ante los derechos humanos individuales, el primero la vida, de los seres humanos, nada son las patrias ni los territorios, ni las hectáreas". Así lo ha asegurado este lunes 8 de mayo durante la entrega del Premio Francisco Umbral 2016, que este año ha sido concedido a Fernando Aramburu por 'Patria', novela que habla sobre el terrorismo de ETA.

A su juicio, la obra de Aramburu "ha conseguido un consenso nacional", lo cual "no es fácil". "Las únicas excepciones que confirman, por otra parte, la propia existencia de ese consenso, son las de todos aquellos que todavía no han entendido que los imaginarios derechos de los territorios jamás están por encima de los verdaderos titulares de esos derechos, que son las personas", ha declarado Rajoy.

"Muchos de los militantes de mi partido fueron golpeados de manera inmisericorde por el terrorismo, como muchas otras personas", ha lamentado el presidente, que reconoce que ha tenido que ver "muchas cosas" que no le hubiera gustado, así como vivir "muchas situaciones humanamente muy duras".

Para Rajoy, que confiesa haber leído el libro durante las Navidades, 'Patria' es una novela que "hay que leer", en primer lugar, para recordar una "parte importante" de la historia de España, pero también "para saber qué ocurrió" y "conocer la verdad". Asimismo, considera que se trata de una novela que sirve para "distinguir el bien del mal" y ver "lo que un ser humano no debe hacer nunca".

Según ha comentado, más que una novela, se trata de una "ficción real", ya que "todas las personas que en ella aparecen existieron" y "todos los hechos que en la novela se narran tuvieron lugar aunque no fueran los mismos".

Finalmente, el presidente ha dicho que del libro se queda con su "enseñanza" y con el "recuerdo eterno a las víctimas del terrorismo". "Han ganado la batalla, la de la derrota de ETA, queda ahora la del triunfo de la verdad, y 'Patria' contribuye a ese objetivo", ha concluido su discurso.

Al acto de entrega del Premio también ha acudido la viuda de Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, entidad que concede el galardón, María España Suárez, quien ha dicho de 'Patria' que es un "libro imprescindible porque constituye un sólido testimonio del País Vasco" y ha destacado su "valor histórico".

Acto seguido, ha intervenido el redactor jefe de Cultura de El Mundo, Manuel Llorente, quien ha calificado 'Patria' como el "Guernica" de Aramburu. Tras esto, el alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda, Narciso de Foxá, y la presidenta de la Fundación, han hecho entrega del premio al escritor. Seguidamente se ha producido un breve coloquio entre el crítico literario Fernando R. Lafuente, el poeta y periodista Antonio Lucas, y el propio novelista.

"NO ME HUBIERA GUSTADO ESCRIBIR UN LIBRO COMO 'PATRIA"

Fernando Aramburu ha destacado que 'Patria' tiene un componente, "las gentes" de su tierra natal, entre los cuales se crió y que le hicieron ser la persona que es hoy, según ha señalado durante su discurso.

El escritor ha lamentado que la mirada de su libro corresponda a una "realidad dolorosa" que es también "sangrienta y criminal". "He vivido de cerca el terrorismo de ETA, no lo siento como un tema, para mí es otra cosa, es una experiencia personal que me ha marcado", se ha sincerado Aramburu, que reconoce haber estado "a un paso de perder la confianza en el ser humano".

"Mi memoria reúne silencios, complicidades, verdad, miedo, también por fortuna, actitudes valientes y solidarias, todo ello, lo bueno y lo malo, lo noble y lo ruin, repartido en innumerables historias que esperan ser una vez contadas", ha expresado el autor, que incide en que su mirada "es y ha sido literaria" porque un novelista llega donde no llega el político, ni el periodista ni el historiador. "Con el corazón en la mano, no me hubiera gustado escribir un libro como 'Patria', pero la historia de mi país natal no me ha dado opción", se ha sincerado.

Al acto también han asistido la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo; la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados; y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, entre otros cargos políticos.

Asimismo, han acudido el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano; y el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, entre otros.