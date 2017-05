Raúl del Pozo asegura que la Medalla de Oro de C-LM es el premio que más alegría le ha dado: "Es el premio de mi tribu"

Etiquetas

El periodista conquense ha conocido la noticia en pleno directo de Espejo Público en Antena 3

El periodista conquense Raúl del Pozo ha recibido con "gran alegría" la noticia de ser distinguido con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en el acto institucional del Día de la Región que se celebrará el próximo día 31 de mayo precisamente en la capital conquense.

En declaraciones a Europa Press poco después de conocer la noticia, ha asegurado que si bien por su veteranía ha recibido numerosos premios, éste es el que "más alegría" le merece.

"Es la distinción de mi patria chica. La de mi tribu. De la tierra donde aprendí este oficio que es el castellano. Estoy muy emocionado", ha reconocido.

El periodista y escritor conquense ha recibido la noticia en pleno directo, cuando desde el plató de Espejo Público (Antena3) con Susanna Griso, justo antes de entrevistar a Susana Díaz, ha atendido la llamada telefónica que le iba a informar de este galardón.

"Susanna me da mucho la vara porque me dice que siempre hablo por teléfono en directo. Le he dicho que me estaban comunicando la noticia, añadiendo que me habían pedido que no dijera nada", ha relatado.

Del Pozo, que ha confirmado que acudirá a recoger esta distinción, ha celebrado que además el acto institucional se celebre en su Cuenca natal. "La llevo en las entrañas".