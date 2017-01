Sampaoli: "Lo que hemos conseguido hasta ahora fue muy bueno, pero ahora hay que tratar de sostenerlo"

Etiquetas

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha valorado que lo que ha conseguido su equipo esta temporada ha sido "muy bueno", pero que ahora deberán "tratar de sostenerlo en el tiempo sabiendo" y siendo conscientes de que se miden con equipos que "en la historia han marcado grandes diferencias".

"Terminó la primera vuelta y lo que hemos conseguido hasta ahora fue muy bueno, pero ahora hay que tratar de sostenerlo en el tiempo sabiendo que enfrente tenemos equipos que en la historia han marcado grandes diferencias. Ojalá que podamos mantener la regularidad de la primera vuelta", deseó Sampaoli.

El entrenador atendió a la prensa tras recibir el Trofeo Comunidad Iberoamericana durante la entrega de los Premios Nacionales del Deporte, reconociendo que este galardón y el gran momento del Sevilla "son dos cosas que van unidas". "La verdad que estoy muy emocionado por recibir este premio", dijo el técnico, que pudo departir con el Rey Felipe VI.

"Me ha felicitado por los logros, por mantenerme con una línea en el tiempo. Que me valoren acá por lo hecho en Sudamérica es muy representativo para mí. La ilusión está siempre latente, sin eso no se puede vivir. A la ilusión tenemos que sumarle pasión y a la pasión, interés y compromiso", reflexionó.

Además, Sampaoli ensalzó a Andrés Iniesta, que recibió el Premio Reina Sofía al juego limpio. "Es un emblema para todo el mundo, no solo para España. Iniesta se ha ganado en el tiempo un reconocimiento muy importante. Nosotros que somos de otro continente siempre creemos que Andrés es un ejemplo del deportista ideal. Merecido lo tiene", concluyó.