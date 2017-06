Sofia Gubaidulina: "Una persona creativa siempre va a tener una vida difícil"

Etiquetas

La compositora recogerá este jueves el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea

La compositora Sofia Gubaidulina recogerá este jueves 15 de junio el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea, en una ceremonia que tendrá lugar en la sede madrileña de la institución a las 19.00 horas, en la que se entregarán también los galardones correspondientes al resto de categorías.

"Una persona creativa siempre va a tener una vida difícil, ha sido un proceso muy complicado y rompedor para toda la humanidad", ha manifestado la compositora este miércoles 14 de junio durante una entrevista con Europa Press, horas antes del concierto homenaje a los galardonados que se celebra en el Teatro Real, en el que se interpretará su pieza 'The Light of the End'.

Gubaidulina (Chistopol, República Tártara de la Unión Soviética, 1931) recibe este galardón por las "cualidades musicales y humanas" y por el "excepcional alcance" y la "calidad" de su música, al tiempo que ha destacado la "cualidad espiritual" y la "dimensión transformadora" de sus composiciones.

En palabras de la compositora, mientras que otras artes dan información sobre el mundo, sobre las relaciones entre humanos o con la naturaleza, ella considera que "la música se centra en la espiritualidad". Además, las dualidades que transmite, relacionadas con la luz y la sombra o el sonido y el silencio, remiten siempre a la dicotomía de cielo y tierra, "el campo donde existe la música", según indica.

Durante sus estudios en la URSS, la música de Gubaidulina se consideró "irresponsable" y en 1979 la Unión de Compositores Soviéticos la incluyó en una lista negra por su participación no aprobada en algunos festivales de música soviética en Occidente. "No veo ninguna actitud heroica en nuestras vidas en aquella época. La persona se impone a las dificultades y aquel momento fue una muestra de cómo alguien tiene que imponerse ante la adversidad", ha señalado.

ENTRE OCCIDENTE Y ORIENTE

"Existo allí donde Occidente encuentra a Oriente", ha manifestado la compositora, hija de padre tártaro y de madre eslava, quien siente la mezcla de ambos mundos como parte de su "esencia". Además, su país, Rusia, se encuentra entre estas dos zonas, como un mar que "recoge ambas tendencias".

Cuando el jurado anunció el fallo de este premio, Gubaidulina celebró el reconocimiento al "arte serio y profundo", en una época "tan tensa e inquieta" en la que no solo es necesario que la gente se "divierta", tal y como señaló. "El arte serio es el más frágil en la actualidad", ha dicho.

Para la compositora, "el mundo ha conseguido grandes logros en sentido técnico, tecnológico y material y, evidentemente, esto tiene un precio que hay que pagar". "Estamos pagando este enorme progreso con nuestra espiritualidad. El intelecto humano se centra cada vez más en los aspectos materiales de la existencia y se ignora la parte espiritual, y esto puede llevar a una enfermedad muy seria", ha lamentado.

Gubaidulina es la primera mujer que recibe este premio. No obstante, ha precisado que "jamás" lo ha entendido "como algo doloroso". Según ha explicado, fue criada en la URSS, donde nunca se sintió "discriminada" ni sintió ningún tipo de "prohibición". "Había muchos problemas ideológicos, pero jamás de género", sostiene.