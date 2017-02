LOS PREMIOS UNINNOVA DE FUNDACIÓN ONCE BUSCAN A INNOVADORES SOCIALES EN ACCESIBILIDAD

Etiquetas

- Los interesados pueden presentar sus candidaturas hasta el 31 de marzo de 2017. Fundación ONCE ha convocado la II edición de los Premios Uninnova, que pretenden fomentar y apoyar a los innovadores sociales que generan proyectos en materia de accesibilidad para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En función de las bases del concurso, pueden participar en esta convocatoria todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria, además de emprendedores con ideas novedosas. Junto a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, el jurado de los galardones valorará aspectos tales como el grado de innovación de la idea, o la viabilidad, sostenibilidad y alcance del proyecto, que entre otras temáticas habrá de abordar las relacionadas con la accesibilidad en la movilidad, los edificios y su equipamiento, el mobiliario urbano o el marketing y el diseño universal.La II edición de los Premios Uninnova cuenta con tres categorías: Idea, Proyecto y Producto o Servicio. En la primera de ellas se encasillará a los trabajos con una idea sobre un producto, bien o servicio en materia de accesibilidad para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Dentro del apartado Proyecto, se englobarán las propuestas que además de una idea incluyan un soporte en forma de proyecto y metodología para llevarlas a cabo. Y, finalmente, en el denominado Producto o Servicio tendrán cabida los trabajos que describan una idea, cuenten con un proyecto y metodología para llevarla a cabo y con un plan de negocio “con justificada viabilidad y sostenibilidad en el tiempo”.Con respecto al proceso de selección de las candidaturas, se realizará en tres fases: Ideación, Validación de Ideas y Fallo del Jurado. En la de Ideación, los participantes, una vez registrados, deberán promocionar su idea a través del Muro de Ideación, disponible en http://uninova.es. Durante la fase de Validación de Ideas se llevará a cabo una preselección de tres propuestas por categoría, que se analizarán en la posterior, de Fallo del Jurado, donde se elegirá a una de las preseleccionadas para los apartados Idea y Proyecto. En cuanto a la adjudicación del premio al trabajo ganador en la categoría de Producto o Servicio, la hará el jurado de los Premios Discapnet, a partir de los preseleccionados.PREMIOSLos trabajos ganadores en las categorías Idea y Proyecto tendrán un certificado de reconocimiento por parte de las entidades promotoras del concurso, la promoción y difusión del proyecto con el soporte de Fundación ONCE y Uninnova y, en el caso de la propuesta del apartado de Proyecto, su validación con usuarios finales. La propuesta ganadora en la categoría de Producto o Servicio será galardonada con el Premio al Proyecto de Emprendimiento de Accesibilidad (TIC Categoría C de los Premios Discapnet de la Fundación ONCE a las Tecnologías Accesibles), que contará con una dotación económica de 5.000 euros, que deberá destinarse íntegramente al desarrollo del proyecto de emprendimiento con el que ha participado en Uninnova. PLAZOSLos interesados en participar en estos premios, dentro de la categoría de Ideas, tienen de plazo para inscribirse y promocionar su propuesta hasta el 31 de marzo de 2017, fecha a partir de la que se revisarán las candidaturas como paso previo al fallo del jurado, que deberá producirse antes del de los Premios Discapnet.