Un profesor de la UPO, Premio 'Ernest Lluch' al mejor trabajo en el ámbito del pensamiento económico

Etiquetas

El profesor del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) José Manuel Menudo ha sido galardonado con el Premio 'Ernest Lluch' a la mejor contribución a la Historia del Pensamiento Económico, otorgado por la Asociación Española de Historia Económica (AEHE).

Según un comunicado, el artículo premiado, titulado 'Jean-Baptiste Say's Spanish Letters: Evidence for the Study of the Circulation of Economic Ideas', demuestra la proximidad de los autores españoles a las obras canónicas de la economía clásica por medio de la publicación de varias cartas inéditas dirigidas a Jean-Baptiste Say, uno de los economistas más importantes del siglo XIX.

Esta investigación también ha destacado algunas evidencias de interés para el estudio de la transmisión de las ideas económicas. En primer lugar, ha constatado el papel de la información periodística y de los canales diplomáticos en la estructura de difusión y circulación de teorías, ejemplares, borradores e informes. En segundo lugar, ha descrito la tarea de expurga de los pasajes condenables para poder publicar en castellano las obras de Say, concretamente aquellos relativos al papel de la religión en el desarrollo económico y en la educación pública.

José Manuel Menudo es doctor por la Universidad Pablo de Olavide y profesor en el Área de Fundamentos del Análisis Económico. Ha sido autor de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales en Historia del Pensamiento Económico. Realizó los estudios de postgrado en la Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne y ha sido investigador visitante en el Center for the History of Political Economy (Duke University), el Centre d'Études de la Pensée et des Systèmes Économiques (Universidad Pierre Mendès France de Grenoble) el Centre for Economic Methodology (University of Stirling), y en Triangle (CNRS-Université Lyon 2).

La AEHE ha reconocido la trayectoria de sus miembros más distinguidos, la notoriedad del trabajo docente, los artículos y libros publicados en el año en curso y la excelencia investigadora de sus socios con diferentes premios. Así, además del Premio 'Ernest Lluch' a la mejor contribución a la Historia del Pensamiento Económico otorgado a José Manuel Menudo, la AEHE también premia la mejor propuesta de artículo de Historia Económica con el Premio 'Ramón Carande'; la mejor tesis doctoral de Historia Económica con el Premio 'Eugenio Larruga'; el mejor artículo de Historia Económica de los socios de la AEHE aparecidos en revistas no editadas en España con el Premio 'Earl J. Hamilton'; al mejor libro de Historia Económica con el Premio 'Jaume Vicens Vives'; y al mejor artículo publicado en las revistas de Historia Económica españolas con el Premio 'Felipe Ruiz Martín'.

La entrega de los premios se realizará el día 8 de septiembre durante la cena de gala del XII Congreso Internacional de la AEHE en Salamanca.