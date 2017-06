VALENTÍN FUSTER, FUNDACIÓN ALADINA, LUIS ROJAS MARCOS Y ALSA, PREMIOS FUNDACIÓN MAPFRE

Etiquetas

La reina Sofía entregó este martes los premios Fundación Mapfre a Valentín Fuster, Fundación Aladina, Luis Rojas Marcos y la empresa de transportes Alsa por su contribución a la mejora de la vida de la sociedad. Los premios cuentan con una dotación global de 120.000 euros.Durante la entrega de estos galardones, el presidente de Fundación Mapfre, Antonio Huertas, señaló que “con estos premios pretendemos no solo difundir la labor que realizan los galardonados, sino ofrecer un testimonio ejemplificador para el conjunto de la sociedad y lo importante que son esas pequeñas acciones que, por si solas, no cambian el mundo pero que, cada una de ellas, mejora la vida a cada una de las personas que las reciben”.El premio a ‘Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez’ que distingue la trayectoria social y profesional en una actividad al servicio de la sociedad, fue otorgado al doctor Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares por sus aportaciones en la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular.El doctor Fuster, tras agradecer este premio, destacó “el gran talento que existe en España y que hay que descubrir y potenciar. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, el peor factor de riesgo es llevar una vida estresante que a los adultos nos lleva a lo fácil y no nos cuidamos para llevar una vida saludable”.En esta convocatoria, a la que se presentaron más de 740 candidaturas de todo el mundo, Fundación Mapfre otorgó el premio a la ‘Mejor Iniciativa de Acción Social’ a la Fundación Aladina, por su programa de ‘Atención Psicológica para niños y Adolescentes Enfermos de Cáncer y sus Familias’.Creada por el empresario Francisco Arango en 2005, la Fundación Aladina ayuda cada año a más de 1.500 niños y adolescentes enfermos de cáncer y familias, proporcionándoles apoyo integral: material, psicológico y emocional. Arango señaló “nadie quiere oír del fracaso cuando la medicina no puede sanar a un niño. Nosotros cuidamos a los padres durante casi un año cuando pierden a su querida hija o hijo, en grupos de duelo formados por padres que han padecido la misma trágica experiencia y liderado por una de nuestras psicooncólogas que les impide ahogarse”. El premio a la ‘Mejor iniciativa en Prevención de Accidentes’ se concedió a Alsa Grupo, S.L.U., por su proyecto de prevención de riesgos viales ‘World Class Driver (WCD)’.Gracias a este programa, la empresa de transporte de viajeros ha reducido un 35% la tasa de siniestros desde 2010 a 2016. Alsa decidió destinar el importe del premio a promover la mejora de la Seguridad Vial en Marruecos.Su presidente, Jorge Cosmen, explicó que "este premio supone un nuevo estímulo para seguir mejorando nuestro programa de seguridad y aunque el autocar es el modo de transporte terrestre más seguro, ninguno estamos exentos del riesgo de sufrir un accidente. Nuestra misión como operadores responsables es poner todos los medios para minimizar este riesgo”.Los enfermos mentales y sin hogar han sido los protagonistas del galardón que la reina Sofía ha entregado al proyecto ‘Abandonados en las calles de la ciudad: Proyecto Ayuda, dirigido por el doctor Luis Rojas Marcos como ‘Mejor iniciativa en Promoción de la Salud’.Este programa permitió crear en Nueva York el primer servicio móvil integrado por psiquiatras, profesionales de la enfermería y trabajadores sociales, destinado a atender y hospitalizar a los enfermos mentales graves y sin hogar. Rojas Marcos señaló que “el mérito debe ser compartido con muchos que jugaron un papel esencial en su creación y que creyeron en el valor terapéutico, humanitario y moral de este modelo móvil de intervención de crisis para socorrer a miles de enfermos mentales desamparados. Al final, la lección más importante que he vuelto a aprender en estos días es que nuestra tarea diaria consiste en ayudarnos unos y otros, y que el mejor negocio es el bien común”.