ROMÁN (VODAFONE) ASEGURA QUE NO CEJARÁ EN SU EMPEÑO DE TRABAJAR POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

El presidente de Vodafone España, Francisco Román, aseguró este jueves que no cejarán en su empeño de luchar por la “absoluta integración social” de todas las personas con discapacidad o carentes de recursos.Así lo indicó en la XVI Edición de los Premios Vodafone de Periodismo, donde se premió a Javier Salas en la categoría de Ciencia; a Marta García Aller en la categoría de Economía; a Antonio García Encinas en la categoría de Integración Social; y a la organización Acnur por su Trayectoria en beneficio de colectivos vulnerables.Durante su intervención, Román señaló que a la compañía le “honra y enorgullece” poder entregar unos premios “con una gran carga simbólica”, en los que han colaborado en el diseño de los mismos personas con discapacidad intelectual.Además, resaltó el “importante papel” que juegan las tecnologías en la integración social. “Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer, y todo lo que sea trabajo de inclusión es un esfuerzo en el que no podemos cejar nuestros esfuerzos”, subrayó Román.El responsable de Vodafone España aseguró que la labor periodística “es fundamental”, porque “nos ayuda a todos a comprender y comprendiendo es la única manera de que seamos conscientes de lo que ocurre y podamos colaborar y actuar.Por otro lado, indicó que “vivimos en una sensación de cambio acelerado en que se transforma todo, pero no podemos dejar a nadie atrás”. En este sentido, Román comentó que son un compañía “que tiene sensibilidad por lo que está ocurriendo y por ello estamos haciendo un gran esfuerzo”.Por ello, “hemos decidido premiar a estas personas y organizaciones que luchan por erradicar las desigualdades y las discriminaciones en España y en el mundo, a través de los medios de comunicación y las telecomunicaciones o a través del esfuerzo y la ayuda en los lugares más complicados”. Para finalizar, Román aseguró que Vodafone tiene el compromiso de "acelerar la inclusión de las personas y ayudar a la integración absoluta de todo el mundo”.LASSALLEDurante su intervención en el acto, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, José María Lassalle, alabó y destacó la labor de todos los premiados y en especial de Acnur, de quienes resaltó que “ayudan a paliar el dolor que padecen los refugiados”.Además, señaló que la transformación digital “no debe suponer una transformaciones de los valores” y pidió que se siga trabajando para apoyar y ayudar a las personas en riesgo de exclusión por cualquier tipo”.Por tanto, “tenemos que luchar para que lo digital se haga humano y sigamos disfrutando y aprovechando todos los recursos y herramientas que nos aportan las nuevas tecnologías”, subrayó Lassalle.