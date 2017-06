'40 años haciendo historia', una exposición en recuerdo de la vida de los Amigos de La Rioja

Etiquetas

El presidente de Amigos de La Rioja, Federico Soldevilla, ha presentado la exposición '40 años haciendo historia' que recoge muchos documentos y diferentes recuerdos de la asociación 'Amigos de La Rioja' que "nació antes que la propia Comunidad Autónoma y que tuvo mucho que ver con el cambio de denominación de provincia de Logroño por provincia de La Rioja".

Al tiempo de defender el trabajo "actual que desarrolla esta Asociación, no tan reivindicativo como antes, pero que sigue apoyando diferentes proyectos, lucha por mantener el patrimonio, al tiempo de mantener puentes entre las Autonomías vecinas lejos de considerarlas como barreras para la comunicación", ha destacado.

Soldevilla ha participado en la inauguración junto a Fernando Díaz de Cerio, actual vicepresidente, Dolores Besga, la primera presidenta de esta Asociación, Jesús Vicente Aguirre, uno de sus fundadores y Rafael González Bals, que fue presidente y actualmente es el contador de la Asociación.

Dolores Besga ha echado la mirada atrás para recordar "la ilusión y alegría con la que abordamos el regionalismo, la identidad riojana, en un tiempo en el que todo era obscuro". De hecho, ella nació en 1936 y hasta la llegada de la "democracia, que si no hubiera salido bien nos meten a todos en chirona, no había no teníamos ni ilusión".

Ha tenido un afectuoso recuerdo para Pedro Zabala, "pues con él nos asegurábamos que no íbamos a hacer barbaridades" así como que ella acabó siendo para muchos "la riojana", y que con el tiempo fue descubriendo el carácter del riojano que es "abierto y acogedor".

Jesús Vicente Aguirre ha puesto en presente que hace 40 años "estábamos preocupados porque en este país nacía la democracia y la libertad y el problema que teníamos todos era cómo organizarla".

Sostiene que entonces se debatía todo y recuerda especialmente la reunión del primer Día de La Rioja en Nájera, sin olvidar que ya reivindicaban la Universidad para La Rioja o la defensa del Monte Cantabria, así como los encuentros de la sociedad en diferentes pueblos" ya que todavía no formaban parte de la Comunidad pues no existía.

Por su parte, Rafael González Bals, mantiene vivo el eslogan del Gobierno de La Rioja que utilizó en una de sus campañas publicitarias que decía 'Este es tu pueblo, conócelo' y a eso se dedicaron precisamente los Amigos de La Rioja a visitarlos, conocerlos y celebrar jornadas muy agradables en las que no faltaba un calderete o la música.

Federico Soldevilla ha mostrado la satisfacción de que Amigos de La Rioja, en el año 1989 recibió la Medalla de La Rioja, siendo la primera Asociación que recibía esta distinción, pues hasta ese año solo se concedía a personas particulares, lo que le ha hecho suponer que "con ese reconocimiento se nos decía que lo estábamos haciendo bien", a lo que añade Jesús Vicente Aguirre que además en el discurso que se hizo al recoger la Medalla hablábamos de mejoras y fue muy reivindicativo".

En esta reunión de históricos de Amigos de La Rioja, no han faltado las precisiones sobre elementos de identidad de la Comunidad como la bandera y su génesis, o el himno, obra de Eliseo Pinedo al que puso música López de Toledo pero que no fue aceptada, un himno que no se conoce a nivel popular tanto como el tema del mismo Jesús Vicente Aguirre 'La Rioja existe' que más que reportarle dinero por los derechos de autor "me ha reportado mucho cariño".

Con la mirada puesta en el futuro Federico Soldevilla afirma que "seguiremos trabajando con las distintas asociaciones riojanas para ser los aglutinadores de asociaciones culturales y seguiremos defendiendo el patrimonio de esta Comunidad".

La exposición, que se exhibe en el Ayuntamiento de Logroño está abierta de lunes a sábado de 18,00 a 21,00 horas y los domingos y festivos de 12,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas.