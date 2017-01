Los obispos piden buscar la verdad para que el mundo no quede expuesto a populismos, eslóganes y tuits ofensivos

Etiquetas

El obispo de la diócesis de Guadix y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ginés García Beltrán, ha advertido del peligro de que proliferen las ideologías populistas y los tuits "ofensivos o ridículos" si los comunicadores dejan de buscar la verdad.

"Sin la búsqueda de la verdad, sin aspirar a ella como algo posible y necesario, podemos dejar el mundo a merced de ideologías totalitarias o populistas, de medias verdades, eslóganes, marketing, de tuits ofensivos o ridículos", ha señalado durante el acto de entrega de los Premios ¡Bravo! que ha tenido lugar este miércoles 25 de enero en la sede de la CEE.

Según ha añadido, "sin verdad no hay justicia sino arbitrariedad, no hay libertad sino libertinaje, no hay bondad sino oportunismo, no hay belleza sino apariencia" y ha advertido de que "prescindir de la verdad o darla por superada aboca a una sociedad sin humanidad".

García Beltrán ha admitido que "no son buenos tiempos para la verdad" y ha recordado que incluso el Diccionario de Oxford ha elegido como palabra más relevante del año 2016 'postverdad'. Esto es reflejo, a su juicio, del tiempo presente en el cual "la verdad de los hechos es menos influyente a la hora de formar una opinión pública que las emociones y convicciones".

Sin embargo, ha pedido que su discurso no se interprete como "una rendición ante lo evidente" sino como "una llamada a la esperanza" porque, según ha precisado, "son muchos los destellos que se experimentan cada día de esa verdad" y ha puesto como ejemplo a los premiados.

En esta línea, el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, ha defendido que la comunicación es un servicio necesario en la sociedad y hace a todos "más dignos". Además, ha destacado las similitudes con el Evangelio que es la transmisión de unos contenidos que tienen que ver con "la verdad, el amor, el respeto y la esperanza". "A esto nos apuntamos todos", ha subrayado.

Entre los premiados de este año destacan el anuncio 'Salvemos las cenas' de McCann Worldgroup España para IKEA; la actriz Laura Contreras, en 'Cine', por su interpretación en la película 'Luz de Soledad'; el periodista Ángel Expósito, "por dar voz a los sin voz en los lugares de conflicto"; el sacerdote y periodista Antonio Pelayo, con el ¡Bravo! Especial por su trayectoria; y Pedro G. Cuartango, premiado en la categoría de 'Prensa' por su trabajo como columnista.

También han sido reconocidas las series históricas 'Isabel' y 'Carlos' y la ficción 'La Corona partida', emitidas por Televisión Española, que han obtenido el Premio ¡Bravo! de Televisión; la Agencia La Machi, en la categoría de Nuevas Tecnologías, por la iniciativa mensual 'El vídeo del Papa'; Santi Palacios, con el ¡Bravo! de Fotoperiodismo, por su trabajo profesional sobre los refugiados; y Txomin Pérez, de la Oficina de Comunicación de la diócesis de Palencia. En el apartado de Música, el galardón ha sido para el coro de RTVE, que ha interpretado dos piezas musicales durante el acto.

En nombre de los premiados, ha intervenido el periodista Antonio Pelayo, que lleva 40 años en la profesión y que ha denunciado el intento de algunos de convertir el periodismo "en una especie de catapulta para atacar, desprestigiar o calumniar a personas e instituciones".

Según ha indicado, "se puede hacer periodismo sin herir, sin buscar compensaciones de cualquier tipo, sin ponerse al servicio de intereses bastardos, sin traicionar el rigor y la seriedad, sin renunciar nunca a la búsqueda de la verdad". Si bien ha precisado que no es una "quimera", ha señalado que este sigue siendo "un arduo combate" al ponerse delante de la cámara o el micrófono.