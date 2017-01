Un príncipe saudí viaja en un vuelo comercial y compra asientos para sus 80 halcones

Los pasajeros de un vuelo de Qatar Airways se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que iban a compartir el viaje con nada menos que 80 halcones. Un príncipe saudí quiso viajar con sus aves y creyó que la manera más sencilla de hacerlo era comprando un billete de primera clase para cada uno de los animales.

Así pues, las aves llenaron todas las filas centrales del el avión, donde convivieron con el resto de viajeros y tripulación. Estas aves son utilizadas por las familias reales para cazar, uno de sus principales hobbies, y son muy respetadas.

Saudi Prince buys ticket for 80 of his Hawks on plane flight. pic.twitter.com/g89vWQewjL