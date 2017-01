Las redes sociales reflejan la indignación por la subida de la luz en pleno frío polar

Etiquetas

Media España está helada y la indignación por la subida de la luz en plena ola polar se empieza a sentir en las redes sociales. El hecho de que no haya nadie en España que no sepa que está nevando en sitios donde hacía años (muchos) en que no se veía tal fenómeno, ha encendido aún más los ánimos.

Igualmente muchas personas están mostrando su indignación a familiares y amigos en cadenas de mensajes de Whats App, la aplicación de mensajería online.

Además muchos usuarios de Twitter han llamado a la movilización y protesta activa para que los responsables del Gobierno se den cuenta de que es injustousar el frío para conseguir recaudar más.

El mensaje de llamada al 'apagón' se ha difundido tanto en servcios de mensajería online como en las diversas redes sociales.

Las mismas redes que también han servido de escenario para comentar con humor o notable enfado, - según usuarios y gustos- esta 'sospechosa' coincidencia...

Venga señores, que la luz es cara, vale, pero para cara, cara..la del gobierno y las eléctricas que permiten la subida en plena ola del frío — José Guerrero Yuyu (@yuyudecai) 18 de enero de 2017

Nada como afrontar la #OlaDeFrioPolar con una subida previa de la luz y el Gas. #ElFríoSeQuita soltando más dinerito. pic.twitter.com/YJ40Phr9VV — skakeo fanzine (@skakeofanzine) 18 de enero de 2017

#ElFríoSeQuita con una jarra de sangría y amigos para compartirla 😍 ❄️ pic.twitter.com/Yj8YvNWJRN — Sangría La Fresquita (@_LaFresquita_) 18 de enero de 2017

Aumento en el recibo de la luz y del butano antes y durante la ola de frío. No es que sean miserables es que les gusta que se les note. — Colette (@cosasdecolette) 18 de enero de 2017

Recibo luz en USA: $38.Mientras en España:- Pago el doble con casa cerrada.- Lo suben 100€ anuales. - Ola de frío.Disfruten lo votado. pic.twitter.com/XvWYpH6R4Q — Carmen López (@__CarmenLopez) 18 de enero de 2017

EL DÍA MÁS FRÍO...LA LUZ MÁS CARA...INDIGNACIÓN!!! — MARÍA MARTÍN ROMERO (@MARIAGRANADA) 18 de enero de 2017

ÚLTIMA HORA: El gobierno aprovecha que nieva en Murcia para avisar de una subida en el recibo de la luz y que nadie se entere. — Raquel Sastre.Cómica (@raquelsastrecom) 18 de enero de 2017

Seguid protestando en Twitter. Seguro que os bajan el precio del recibo de la luz. — gabukun1 (@gabukun1) 18 de enero de 2017

Con un recibo de la luz se te quita el hipo. — El Monaguillo (@Monaparroquia) 18 de enero de 2017

Ahora, en plena ola de frío, el aumento indecente del precio de la luz ha demostrado de que sirven a la ciudadanía estos pactos de élites. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 18 de enero de 2017

Aunque, no se puede negar, hay quienes han aprovechado el frío para sacar a relucir el humor.