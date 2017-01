El racismo en Estados Unidos: "Buen servicio, pero no damos propina a los negros"

El problema del racismo sigue latente en muchos puntos de Estados Unidos y un ejemplo es la nota que recibió una camerera negra en un restaurante de Virginia. Kelly Carter recibió una nota de una pareja en la que escribieron que había sido un buen servicio pero ellos no daban "propina a los negros".

Kelly Carter, que trabaja en Anita's New Mexico Style Cafe, ha asegurado que los dos clientes le dejaron la factura con este mensaje escrito y el resto de los clientes de un restaurante de Virginia se han unido para apoyar a la camarera.

La joven ha contado en una entrevista recogida por el diario The Telegraph que la pareja parecía tener alrededor de años 20 y había pasado 30,52 dólares (28,90 euros) en la cena. Una campaña creada en YouCaring ha recaudado más de 3.430 dólares (3.249 euros) para la camarera, e incluso ha habido mucha gente que ha acudido al restaurante a darla una propina en efectivo. "Los clientes no me han hecho daño, solo perjudican a sí mismos", ha asegurado Kelly Carter.