Cientos de personas recuerdan en la Vuelta del Castillo a los fusilados en la Guerra Civil

Cientos de personas se han congregado a las 12 horas de este viernes, 14 de abril, en la Vuelta del Castillo, en el tradicional homenaje organizado por la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra a los más de 3.400 asesinados en la Guerra Civil en la Comunidad foral, un acto que este año cumple su 11ª edición.

El acto coincide este año con la conmemoración de la proclamación de la II República. Junto al monolito en recuerdo a los fusilados, ha tenido lugar un homenaje que ha combinado, entre banderas de la República, música y testimonios de familiares de las víctimas.

Ha sido conducido por Iñaki Zabal y Maite Méne y la parte musical ha corrido a cargo de una orquesta dirigida por Asier Zabalza Larreta que ha interpretado una obra compuesta en 1931 por Ricardo Pradels que tenía intención de ser una pieza titulada 'Himno de la República española'. El homenaje, como es habitual, ha finalizado con un 'aurresku' y una ofrenda floral abierta al público asistente.

Al acto han asistido miembros del Gobierno foral como el director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar, o los consejeros Miguel Laparra y María Solana, así como la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, entre otros representantes políticos como Iñaki Iriarte (UPN), Iñaki Cabasés (Geroa Bai) o Edurne Eguino (Izquierda-Ezkerra) y sindicales como Chechu Rodríguez (UGT).

El presidente de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, Jokin de Carlos, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "hoy hace 86 años que se abrió una ventana de esperanza para los obreros, para los campesinos de este país para luchar por las libertades y hoy homenajeamos a nuestros familiares asesinados, los recordamos, seguimos peleando por la memoria de los nuestros".

Según ha dicho, "los cimientos de la democracia de este país están sobre los huesos de nuestras familias, es un tema que no se quiso resolver y por eso seguimos peleando para recuperar sus restos en fosas, para seguir haciendo homenajes".

De Carlos ha agradecido al Ayuntamiento de Pamplona su colaboración en la organización de este acto y al Gobierno de Navarra que "desde 2015 ha tomado como hoja de ruta la ley de Memoria Histórica de Navarra y se ha hecho cargo de las exhumaciones".

El testimonio central del acto ha corrido a cargo de Arcadio Ibáñez y Conchita Salinas. Ibáñez, hijo de un asesinado de Miranda de Arga, ha manifestado que le "viene grande todo esto". "Mi padre se comprometió desde muy joven, fue concejal, se presentó después a diputado, fue presidente del Partido Radical Socialista", ha explicado.

Arcadio Ibáñez ha señalado que este día "no es fácil" para él, "me duele todo". "No hemos ganado ninguna batalla aún", ha manifestado, y ha lamentado que haya habido "tanto sufrimiento y tanta maldad".