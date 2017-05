El pleno aprueba erigir una estatua en homenaje a El Pali y buscar la "ubicación idónea"

Etiquetas

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos para erigir una estatua en homenaje al cantaor y compositor de sevillanas Francisco Palacios, El Pali, con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento.

Javier Millán, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, ha defendido esta moción que parte de una propuesta de la asociación cultural 'El Pali, ayer, hoy y siempre', creada en torno a la figura de este artista considerado como "el trovador de Sevilla" y "principal" figura del cante por sevillanas. El proyecto de estatua cuenta ya con un boceto diseñado por el escultor local Jesús Méndez Lastrucci y sería sufragado "por suscripción popular".

La moción, así, pide erigir una estatua en honor al cantaor "en su condición de principal artista del cante por sevillanas y en conmemoración del 30 aniversario de su fallecimiento". La moción demanda además en su parte dispositiva que junto con la asociación cultural 'El Pali, ayer, hoy y siempre', se elija un emplazamiento "idóneo", aunque sugiere que la estatua se podría ubicar "en la plaza Indalecio Prieto, en su barrio del Arenal, y a medio camino entre su casa natal y donde vivió toda su vida".

Durante el debate plenario, la edil de IU Eva Oliva ha apoyado la propuesta, recordando no obstante la "saturación" que sufre el casco histórico en materia de estatuas y pidiendo "originalidad" a la hora de materializar el proyecto. La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, ha mostrado también su respaldo, recordando que aunque El Pali fue un "personaje conservador", fue "crítico con la acción de unos y otros", así como una figura "reivindicativa" que reflejó "la Sevilla popular". No obstante, ha apostado por "no caer en la folclorización de la cultura".

Por el PP, la concejal Amidea Navarro ha reconocido que El Pali cuenta con "muchos" reconocimientos, pues el difunto artista fue objeto en 2014 de una de las medallas de oro de la ciudad y en 2016 de una de las medallas de oro de la provincia, pero ha expuesto que "faltaba" un homenaje en forma de estatua.

El socialista Juan Carlos Cabrera, del mismo modo, ha defendido también que la ciudad "no ha sido cicatera" con El Pali, que es una "figura reconocida", llamando a alcanzar un "acuerdo" en torno a la localización de la futura estatua, pues la propuesta ha sido aprobada por unanimidad.