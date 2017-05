La iniciativa 'Colores contra la violencia' recorrerá Madrid el 21 de mayo contra los crímenes machistas

Etiquetas

La iniciativa 'Colores contra la violencia', por la igualdad y contra la violencia de género, inundará de colores el madrileño Paseo de la Castellana el domingo 21 de mayo. El evento está recorriendo diferentes ciudades españolas.

Se trata de la segunda edición de esta iniciativa que se realiza en el marco de las campañas de Naciones Unidas 'ÚNETE"' y 'He For She' de Naciones Unidas. Además, contará con la presencia de Fundación Ana Bella, Asociación Mum y la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNNA).

Todos los participantes lucirán el dorsal 016 (teléfono del maltrato) y el lazo conmemorativo morado, en homenaje a las mujeres y niños fallecidos víctimas de violencia de género. El objetivo es involucrar a todas las personas como "agentes activos del cambio" para poner fin de la violencia de género y la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Los organizadores esperan que este evento reúna en Madrid a unos 5.000 participantes, 2.000 más que en la primera edición. Antes de visitar la capital, 'Colores contra la violencia' ya había recorrido las calles de Murcia y Sevilla. Además, en septiembre también se celebrará en Valencia.

El evento comenzará a las 9,30 horas con una carrera de colores, no competitiva, apta para todos los públicos. La zona de salida y meta estará situada en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Cuzco, y tendrá una distancia de unos 5 kilómetros.

A medida que avancen por el recorrido, los participantes atravesarán cuatro "estaciones de color" que representan la erradicación del maltrato, la igualdad de género, la conciliación y el derecho a ser feliz. La llegada a meta se celebrará con sesiones de música y una 'masterclass' de zumba.

El evento también contará con una exposición y todos los participantes recibirán un marcapáginas con información sobre "los mitos del amor romántico". Los beneficios íntegros del evento serán destinados a proyectos de sensibilización, prevención y empoderamiento en España, India y Kenia.

Las inscripciones se pueden realizar en la página web oficial 'www.colorescontralaviolencia.com' hasta el jueves 18 de mayo, o en cualquier oficina de correos hasta el miércoles 17. La entrega del kit de los participantes será en la planta segunda del ABC Serrano el viernes 19 y sábado 20 de mayo en horario de 15,00 a 21,00 horas. Para recogerlo únicamente hay que presentar la entrada en el móvil o impresa.