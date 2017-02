¿Por qué dormir poco debería quitarte el sueño?

Etiquetas

Muchos no le dan importancia pero dormir menos horas de las necesarias tiene consecuencias, y muchas. La más clara o al menos la más visible es la somnolencia que si aparece mientras conduces puede provocar un grave accidente, e incluso costarte la vida.

Así se desprende del Informe sobre la salud del sueño: "El impacto de dormir bien en la salud de las personas y de la colectividad," realizado por el Observatorio Global del Sueño de Catalunya, una plataforma impulsada por el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y la Fundació Ad Salutem Institute for Healthy Sleep. Este informe, elaborado a partir de estudios sobre el tema publicados en todo el mundo, señala que según los expertos se debería dormir entre siete y ocho horas al día.

Según los datos recogidos, el 7% de conductores se ha quedado alguna vez dormido al volante, hecho que ha provocado un 3,6% de los accidentes mortales y un 13,2% de los accidentes que han precisada cuidados en el hospital, según un estudio realizado en 19 países de la Unión Europea que también se incluye en el informe.

Y quienes tienen más riesgo son los conductores profesionales, ya que están más expuestos, así como los trabajadores con turnos de trabajo prolongados. El informe señala también como población de riesgo a los jóvenes que han dormido poco o menos de seis horas. No se puede olvidar tampoco a quienes sufren apnea del sueño no diagnosticada.

Riesgos a largo plazo para la salud

La somnolencia es la consecuencia más evidente de la falta de sueño, pero hay otras más silenciosas e igual de letales. Este estudio demuestra las consecuencias que, a la larga, tiene la falta de descanso en distintos órganos. Así, pasar menos horas de las necesarias en la cama aumenta el riesgo de padecer distintas enfermedades como: enfermedades como la hipertensión arterial, coronarias, cerebrovasculares, obesidad, diabetes tipo 2 (diabetes de adulto), depresión y también contraer un resfriado común o gripe durante la época de epidemia.

Se basan en estudios publicados en todo el mundo para asegurar que el sueño afecta al sistema inmune. Por eso, el hecho de dormir poco se relaciona con una reducción en la respuesta inmunitaria a las vacunas. Se basan en dos trabajos diferentes que han evaluado el riesgo de infección y su relación con la duración del sueño.

El primero demostró que las personas que dormían menos de siete horas, si se exponían a rinovirus, tenían más riesgo de desarrollar una infección respiratoria de vías altas que las que dormían más. El segundo, un estudio observacional realizado a más de 56.000 mujeres, concluyó que aquellas que dormían cinco horas o menos o nueve horas o más tenían un mayor riesgo de contraer una neumonía.

El cáncer es otra de las enfermedades en las que influye la cantidad y calidad de sueño. Se han publicado diversos estuidos centrados sobre todo en el cáncer de mama y el cáncer colorrectal. En cuanto al cáncer de mama, hay estudios, el más reciente de 2005, que indican que dormir seis horas o menos se asocia a un riesgo superior de tener cáncer de mama e incluso de desarrollar tumores, aunque no todos los investigadores están de acuerdo con esta afirmación.

Si nos fijamos en el cáncer de colon y recto, los resultados de los estudios que evalúan la relación de la duración del sueño con estas patologías muestran también resultados contradictorios. Hay un trabajo que relaciona el hecho de dormir poco con la presencia de adenomas de colon (Thompson et al., 2011). Sin embargo, cuando se pretende encontrar la asociación con el cáncer de colon encontramos estudios positivos (Jiao et al., 2013) y otros negativos (Zhang et al., 2013). Varios estudios han indicado que dormir nueve horas o más se vin cula a más riesgo de cáncer colorrectal (Zhang et al., 2013; Lu et al., 2013), superior en hombres roncadores o con sobrepeso (Zhang et al., 2013). También se ha descrito que este riesgo es mayor en mujeres postmenopáusicas, y se sugiere que la terapia hormonal sustitutiva podría reducirlo.

Enfermedades psíquicas y en el comportamiento

No dormir lo suficiente también puede provocar depresión. El sueño de corta duración se ha asociado a un mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos y se ha relacionado con ideación y tentativas suicidas. Por otra parte, algunos trabajos muestran también una relación entre depresión y sueño de larga duración.

Además, la falta de sueño también provoca déficit de atención. Se observa principalmente en los niños, ya que varios estudios concluyen que la falta de sueño durante la infancia, se asocia a problemas de concentración, rendimiento escolar, hiperactividad y ansiedad. De hecho, algunos estudios constatan que los adolescentes que pasan horas despiertos con videojuegos tienen más riesgo de sacar malas notas en el colegio.

Relación entre sueño y mortalidad

Los autores del informe, después de evaluar distintos estudios, han llegado a la conclusión de que existe una estrecha relación entre la duración del sueño, tanto la corta como la larga, y la mortalidad.

Aunque la definición de dormir poco y dormir demasiado varía entre los diferentes estudios, una duración del sueño de entre siete y ocho horas se asocia mayoritariamente a un riesgo de mortalidad menor, mientras que duraciones por encima o por debajo de estas cifras se vinculan a un riesgo superior de morir.

Conclusiones y recomendaciones

Los autores del informe concluyen que existe un vínculo evidente entre dormir bien y un buen estado de la salud de la persona, pero el problema es que todavía no existe una percepción social al respeto. "Nos encontramos con la misma situación que en el pasado tenía el hábito tabáquico entre la sociedad, en la que fumar se vinculaba con una imagen de poder, valentía e independencia." Aseguran los autores.

Por eso, la principal recomendación de este informe es la creación del Observatorio Global del Sueño que tiene como objetivo promover el estudio, la investigación, la divulgación, la educación y la promoción del sueño saludable. La principal labor será defender un cambio en la percepción social de dormir bien, todavía muy vinculada con la idea que dormir poco es propio de una persona valiente y productiva en el trabajo.