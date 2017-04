Los restos del general Sanjurjo exhumados de Pamplona por golpista, enterrados en el Panteón Militar de Melilla

Etiquetas

El Ejército de Tierra, a través de la Comandancia General de Melilla, ha admitido este viernes que el general José Sanjurjo, exhumado del cementerio de Pamplona por decisión del Ayuntamiento navarro en aplicación de la Ley de Memoria Histórica por su doble participación en golpes de Estado contra la República en los años 1932 y 1936, ha sido enterrado en el Panteón Militar de Melilla atendiendo su condición de ex Comandante General de Melilla y a petición de su familia.

A raíz de la publicación de un artículo de opinión en la prensa melillense que desvela que los restos del general Sanjurjo fueron enterrados en la ciudad autónoma el pasado mes de marzo, el departamento de comunicación del Ejército de Tierra ha reconocido que ante la exhumación, el pasado 16 de noviembre de 2016, de los restos del general Sanjurjo en Pamplona, "la familia solicitó que fuese enterrado en un panteón militar".

La institución militar ha añadido que "atendiendo a que fue Comandante General de Melilla, estuvo al mando de fuerzas de Regulares y estaba en posesión de dos cruces Laureadas de San Fernando (1914 y 1926), se autorizó que el entierro se celebrase en el cementerio municipal de Melilla, en el panteón de Regulares número 2, que se sigue utilizando para la inhumación de los fallecidos de Regulares que lo requieran".

La entidad ha aseverado que el sepelio se realizó en "una sencilla ceremonia, íntima y privada, a la que asistieron el actual Comandante General de Melilla acompañado por una pequeña comisión, al inhumarse en una parcela militar".

No obstante, el Ejército de Tierra, a raíz del contenido del citado artículo de opinión, ha aclarado que en el entierro del fuera comandante general de Melilla en 1921 y director general de la Guardia Civil en 1928, cargo que simultáneo con el de Alto Comisionado en el Protectorado Español, ha subrayado que "no hubo Honores Militares, no se formó ninguna unidad ni piquete y no formó ningún guión ni cornetín".

El general Sanjurjo participó en los golpes de Estado de agosto de 1932, la popularmente conocida como Sanjurjada, y de julio de 1936 y estaba llamado a ser el jefe de la Junta Militar, pero falleció el 20 de julio de 1936 cuando su avioneta se estrelló en el momento que despegaba de Portugal para viajar a la zona sublevada en España para ponerse al mando.