Clavijo afirma que el control del Parlamento de RTVC es un "desastre" y aboga por "cambiar" la ley

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha tildado este miércoles de "desastre" el control que hace el Parlamento de RadioTelevisión Canaria (RTVC), y por ello, ha abogado por "cambiar" la ley.

En una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press, ha subrayado que en la pasada Legislatura la presidencia del ente era elegida por el Gobierno y había "confrontación", y ahora, que está en manos de la Cámara, "es lo mismo".

El presidente ha reclamado a los grupos parlamentarios que cierren un "acuerdo tácito" sobre RTVC porque es un "elemento importante" para fomentar la cohesión, la información local y la "construcción" de un país.

A su juicio, es "evidente" que hay que cambiar la ley porque el resultado de la comisión de control "no está siendo satisfactorio" y "no debe haber bicefalias" entre el presidente y el Consejo Rector, ya que el consejo "tiene que controlar, no tiene que dirigir, es como un consejo de administración".

Clavijo ha lamentado las "distorsiones" que se presentan en el Consejo Rector, y defiende un modelo con un presidente ejecutivo con competencias y un Consejo Rector de control. "Donde mandan dos o tres las cosas se complican", ha indicado.

Además, ha confesado que no está "satisfecho" con el rumbo de RTVC, remarcando que "es malo" tener una "presión y polémica continua encima" porque impide que la televisión pueda desarrollar su actividad.

BAJADA DEL IGIC

Sobre la bajada del IGIC que ha solicitado el PP, ha señalado que el Gobierno prefiere abordar una "reforma integral" y no solo "casos aislados", ya que el archipiélago tiene un "grave problema" de redistribución de renta, que se resuelve con más empleo y un sistema fiscal que distribuya mejor la riqueza.

Asimismo, ha comentado que bajar el IGIC no "repercute" en el precio de la cesta de la compra, y ha abogado por estudiar todo el sistema fiscal como el IRPF o los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones.