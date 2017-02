Un enorme vertedero de basura flotante amenaza animales y la costa de Tailandia

Toneladas de residuos flotantes amenazan las costas de Tailandia y las autoridades creen que es un auténtco desastre medio ambiental. La enorme 'isla de basura' flotante ha sido localizada esta semana cerca de la costa del golfo de Siam, en Tailandia, según publica The 'Bangkok Post'.

Los residuos se componen en su mayoría de plástico y, según las autoridades locales, pesan unas 100 toneladas. Las autoridades creen que tardarán 10 días en limpiar esta 'isla' flotante que perdieron de vista mientras el equipo de limpieza se preparaba para abordarla y que volvieron a localizar este viernes con ayuda de reconocimiento aéreo.

Floating garbage 'island' in Gulf of #Thailand close to Prachuap Khiri Khan #pollutionhttps://t.co/InKmn2oqQapic.twitter.com/r36HFklRRc