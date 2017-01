Un vuelo de United Airlines despegó en 2017 y aterrizó en 2016

Son habituales las imágenes de ciudades que ya han despedido el año cuando en todavía se está preparando la comida. Aunque no tanto despedir el año dos veces. El vuelo 890 de United Airlines, que conecta Shanghai con San Francisco, permitió despedirse de 2016 en dos ocasiones a sus pasajeros y tripulantes.

Debido a la diferencia horaria que entre ambas ciudades, que es de 16 horas, aterrizó antes de despegar teniendo en cuenta las horas de cada franja horaria. El vuelo salió de Shanghai a las 00:15 del 1 de enero, hora local, y aterrizó a las 19:20 del 31 de diciembre en San Francisco, hora local. La duración media del vuelo entre ambas ciudades es de unas 12 o 13 horas, pero se podría decir que el pasaje viajó al pasado gracias a los husos horarios.

United flight #UA890 departed Shanghai in 2017 and will arrive in San Francisco back in 2016!https://t.co/cgnm0wI2bq#BackToTheFuturepic.twitter.com/2FVqx8y1LN