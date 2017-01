El Agroturismo Can Pere Rei, de Son Serra de Marina, elegido mejor hotel de España por HolidayCheck Award

Etiquetas

El Agroturismo Can Pere Rei, de Son Serra de Marina (Mallorca), ha sido galardonado como mejor hotel de España por el portal de viajes HolidayCheck.

Según ha explicado HolidayCheck en una nota de prensa, en total se han seleccionado 83 hoteles españoles, de los que diez son de Mallorca, siete de Ibiza y dos de Menorca.

Además, los diez hoteles más populares de España son de Baleares, excepto el que ocupa el quinto puesto, el Hotel Titaiga de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife).

Los hoteles más populares en Mallorca son, después del Agroturismo Can Pere Rei, en este orden: Son Moll Sentits Hotel & Spa - Adults Only (Cala Ratjada); Finca Amapola (Campos); Hotel Astoria Playa Adults Only (Alcudia); Mar Azul PurEstil Hotel & Spa (Cala Ratjada); Sentido Playa del Moro (Cala Millor); Playa Garden Selection Hotel & Spa (Platja de Muro/Playa de Muro); Hotel Botel Alcudiamar (Alcudia); Hotel Lago Garden (Cala Ratjada) y Hotel Hipotels Hipocampo Palace & Spa (Cala Millor).

Asimismo, en Ibiza los hoteles más populares según HolidayCheck son Hotel Osiris (San Antoni de Portmany); Iberostar Santa Eulalia (Santa Eulària des Riu); Cooee Cala Llenya Resort Ibiza (Cala Llenya); Iti fashion Garbi (Playa d'en Bossa); Hotel Abrat (San Antoni de Portmany); Grupotel Santa Eularia & Spa (Santa Eulària des Riu) e Invisa Figueral Resort Cala Blanca & Cala Verde (Playa Des Figueral).

Finalmente, los dos hoteles de Menorca entre los más populares de España son Royal Son Bou Family Club (Son Bou) y Prinsotel La Caleta (Cala Santandria).

Además, los alojamientos que hayan sido premiados con un HolidayCheck Award recibiendo constantemente excelentes opiniones durante al menos los últimos cinco años consecutivos, serán premiados con un galardón especial en 2017: el HolidayCheck Gold Award, que este año recibirán 32 alojamientos de todo el mundo.