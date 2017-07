El PI quiere pedir un informe al Consell Consultiu sobre la ley de alquiler turístico

Etiquetas

El Parlament ha incluido en el orden del día del próximo pleno una iniciativa del PI para solicitar al Consell Consultiu un informe sobre la ley de alquiler turístico, que de prosperar, supondría la paralización de la tramitación del proyecto.

Así lo ha explicado el portavoz del PI, Jaume Font, en declaraciones a los medios tras la junta de portavoces de este jueves.

Font ha explicado que a su partido le "preocupa" saber "si lo que se va a aprobar cuenta o no con seguridad jurídica". En este sentido, cuestionan cómo afectará a la libertad de empresa, la posible colisión con la Ley de Arrendamientos Urbanos o qué ocurrirá con las personas que actualmente alquilan de forma legal con la correspondiente licencia.

También consideran que la zonificación debería delegarse exclusivamente en los ayuntamientos y no en los Consells Insulars.

Previsiblemente, la solicitud del PI no prosperará ya que impediría continuar con la tramitación de la ley en el mismo pleno del martes. En este sentido, la portavoz de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, ha calificado la iniciativa del PI como una "excusa". Tanto ella como el portavoz del PSIB, Andreu Alcover, han manifestado su confianza en que la ley se apruebe este martes.

No obstante, Font ha asegurado que su intención no es paralizar la ley sino asegurarse de que se aprueba con todas las garantías. Además, ha recordado que, debido al tiempo que necesitarán los Consells y ayuntamientos para elaborar la zonificación, los afectados "estarán igual si se aprueba ahora como si no".

"Cuando lluevan recursos de inconstitucionalidad, que nadie llore", ha concluido Font.