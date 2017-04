Ivanka Trump cumple con su agenda y rechaza la invitación a la Gala Met

Etiquetas

Ivanka Trump era una de las asiduas VIPs en la alfombra roja de la Gala del Met pero si el año pasado se sumaba a las más elegantes enfundada en un Ralph Lauren, en esta ocasión solo se comentará su sonada ausencia. La hija del presidente, Donald Trump, ha declinado la invitación de Anne Wintour para cumplir con sus funciones y apretada agenda.

Según Page Six, la hija del presidente tiene su agenda de trabajo en la Casa Blanca completa y no podrá atender el evento más importante para la moda en New York, que se celebrará el próximo 1 de mayo y rendirá tributo a la obra de la arquitecta Rei Kawakubo, fundadora de la marca Comme Des Garçons.

La "primera hija", tal y como la han apodado desde los medios americanos por cumplir las funciones de Melania, genera controversia y críticas con cada uno de sus movimientos, por lo que en esta ocasión ha decidido abandonar la vida social y faltar a la cita con celebrities y diseñadores.

Desde diferentes medios americanos aseguran que la presencia de muchos de los rostros famosos que apoyaron a la contrincante de su padre, Hillary Clinton, sería otro de los motivos de esta decisión. Teniendo en cuenta que Katy Perry y Pharrell Williams, grandes defensores de la demócrata, serán al lado de Anne Wintour y Rei Kawakubo embajadores de la gala benéfica aumentan la teoría.