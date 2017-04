Mascherano consigue de penalti su primer gol en 7 temporadas con el FC Barcelona

Etiquetas

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha marcado este miércoles su primer gol como blaugrana, tras seis temporadas y lo que va de esta y en 321 partidos disputados, al transformar un penalti en el triunfo (7-1) sobre Osasuna en el Camp Nou después de que Gerard Piqué, y con el beneplácito de Ivan Rakitic que iba a lanzarlo, propusiera al argentino como lanzador.

Mascherano ha disputado con este duelo un total de 321 partidos en las siete temporadas contando la presente que lleva en el FC Barcelona, tras su fichaje en verano de 2010 procedente del Liverpool, y ha logrado el que es su primer tanto como barcelonista.

En un partido en el que tuvo previamente en sus botas ese buscado gol, de hecho solo una parada clave de Salvatore Sirigu lo evitó, finalmente un penalti cometido sobre Denis Suárez propició, a propuesta de su compañero en la zaga Gerard Piqué, que el 'Jefecito' cogiera el balón de manos de Rakitic y batiera al guardameta italiano de Osasuna de disparo potente y bien colocado.

Pese a ser un fijo en los onces iniciales de Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo 'Tata' Martino y Luis Enrique Martínez, y haber jugado una media de 45 partidos por temporada, no había logrado todavía marcar. Un hecho que no pasó por alto Gerard Piqué en enero de 2016 cuando, en conversación con sus seguidores en Twitter, aseguró que Mascherano era una "leyenda" pese a no haber marcado en 250 partidos con el Barça.

"Estoy convencido de que tarde o temprano lo hará. ¡Es una leyenda!", escribió Piqué, que recibió una respuesta directa de su compañero. "Gracias Geri. Pero lo de Leyenda es muy exagerado. Igual te lo agradezco", escribió Mascherano, si bien Piqué no lo dejó ahí: "De nada! Para mí, superar a Reiziger como el jugador con más partidos en el FCB sin meter un gol es ser una leyenda", siguió la broma el catalán.

Tras esta explicación, el argentino respondió asegurando que Piqué era "grande" hasta para sacarle una sonrisa. "Es lo que me tocó. Espero no alargarlo mucho más", apuntó entonces el 'Jefecito', que se ha tenido que esperar prácticamente un año y medio para, el 26 de abril de 2017, estrenarse.