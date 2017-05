Joaquín Sabina amplía su gira española añadiendo tres últimos conciertos en Barcelona, Valencia y Zaragoza

Etiquetas

Joaquín Sabina inicia este domingo en México DF la gira de presentación de su reciente disco Lo niego todo, que continuará durante el mes de mayo por otras ciudades del país americano.

Después regresará a España para empezar el tramo por nuestro país el 9 de junio en su Úbeda natal con entradas agotadas, logro también conseguido en otras muchas ciudades.

En territorio español serán un total de 26 fechas en 18 ciudades con entradas ya agotadas en Úbeda, Sevilla, Mérida y Madrid, donde llenará cuatro WiZink Center además de Valencia, Barcelona, A Coruña, Bilbao y Zaragoza, en las que ha tenido que hacer parada doble ante la gran demanda de público.

Desde que se anunciasen las primeras fechas de su gira allá por el mes de diciembre, la acogida a cada uno de sus conciertos ha sido espectacular sumando más de 150.000 entradas hasta hoy, cifras que sin duda seguirán creciendo en los próximos meses.

Las últimas tres fechas que se añaden al calendario de actuaciones de Sabina tendrán lugar en Barcelona (13 de septiembre), Valencia (20 de septiembre) y Zaragoza (12 de octubre y fin de gira).

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles con una preventa exclusiva de 24 horas a partir de este 9 de mayo en las webs oficiales www.jsabina.com y www.loniegotodo.com. Y a partir del 10 de mayo en El Corte Ingles, Ticketmaster y El Corte Ingles como únicos portales autorizados y que garantizan el precio oficial de la entrada.

Todas las fechas de Sabina en directo están en www.jsabina.com y www.loniegotodo.com. La gira esta organizada por Riff Producciones, Get In, y The Project en acuerdo con Berry Producciones.