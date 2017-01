Joaquín Sabina presentará su nuevo disco 'Lo niego todo' en A Coruña el 22 de julio

Etiquetas

El cantautor Joaquín Sabina ha vendido más de 100.000 entradas de los primeros conciertos confirmados de la gira de presentación de 'Lo Niego Todo', el nuevo disco que llegará a las tiendas en marzo, con el que recalará en A Coruña el 22 de julio.

Ahora llegan nuevas fechas en las que se detendrá la caravana de Sabina, quien además confirma haciendo un guiño a su ciudad el arranque de la misma en Úbeda, donde el próximo 9 de junio se estrenaran en directo estas nuevas canciones.

Además de Úbeda, la gira tiene nuevas fechas en Valencia (4 de julio), Murcia (14 de julio), A Coruña (22 de julio), Marbella (1 de agosto, Starlite Festival), Jerez (1 de septiembre), Alicante (23 de septiembre) y Bilbao (8 de octubre, segunda fecha en el BEC). El artista también recorrerá América y tocará en París y Londres.

La gira recorrerá las principales ciudades del país, arrancando en los primeros días de junio en Sevilla y prolongándose hasta mediados de octubre (con fechas previamente confirmadas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza). A estas nuevas ciudades se unirán nuevas fechas en las próximas semanas.

Las entradas para estos nuevos conciertos estarán disponibles con una preventa exclusiva de 48 horas a partir del 7 de febrero en las webs oficiales www.jsabina.com y www.loniegotodo.com, únicos portales autorizados y que garantizan el precio oficial de la entrada. Todos los asientos a partir de 38 euros.

A partir del 10 de Febrero las entradas también estarán disponibles en El Corte Inglés, Ticketmaster y Marcaentradas. La gira "Lo Niego Todo" esta organizada por Riff Producciones, Get In, y The Project en acuerdo con Berry Producciones.