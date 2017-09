Joaquín Sabina retoma su gira 'Lo niego todo' este miércoles en Valencia

Etiquetas

Joaquín Sabina retomará su gira 'Lo niego todo' este miércoles, 20 de septiembre, en Valencia, donde actuará a partir de las 21.30 horas en la Plaza de Toros.

Tras cancelar los conciertos de Barcelona y Granada por indisposición del artista, todo está preparado para que el miércoles 20 Joaquín Sabina retome su tour, que ha sumado y sigue sumando cartel con entradas agotadas en la mayoría de sus citas, destacan los responsables de la producción a través de un comunicado.

Desde que se anunciasen las primeras fechas de su gira allá por el mes de diciembre, la acogida a cada uno de sus conciertos ha sido "espectacular, sumando cifras de récord que sin duda seguirán creciendo en los próximos meses confirmando que el suyo ha sido uno de los regresos más esperados de 2017", añaden.

El disco 'Lo Niego Todo' se ha mantenido durante más de 10 semanas como número 1 en las listas de ventas españolas. Las próximas citas de la gira son el 23 de septiembre en Alicante; 28 septiembre, Málaga; 30 septiembre Mérida; 7 y 8 de octubre Bilbao y 11 y 12 de octubre Zaragoza.

La gira 'Lo Niego Todo' está organizada por Riff Produccions, Get In y The Project en colaboración con Berry Produccions. La producción local en València está a cargo de Serious Fan Music.