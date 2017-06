Jordi Cruyff, nuevo entrenador del Maccabi Tel Aviv

Etiquetas

El hasta ahora director deportivo del Maccabi Tel Aviv, Jordi Cruyff, ha sido designado este miércoles como nuevo técnico del club israelí tras cinco años como rector de la entidad, tras lo cual expresó que siente que es "el momento y el lugar adecuados" para comenzar su "carrera como técnico", y añadió no le preocupan las posibles "comparaciones" con su padre.

"Siento que es el momento y el lugar adecuados para comenzar mi carrera como entrenador. El Maccabi es un club histórico, con una grandísima afición y la exigencia y las expectativas siempre son máximas, así que este es un reto muy ilusionante. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar", manifestó.

Después de cinco años ocupando el puesto de director deportivo del Maccabi, el primogénito de Johan Cruyff confesó que se ha sentido "siempre muy cómodo" trabajando allí. "Hemos pasado por muy buenos momentos y he disfrutado mucho, por lo que tenía claro que si decidía entrenar y se presentaba la oportunidad tenía que continuar en el club", apuntó.

"Siempre he sido muy consciente de que cuando me convirtiera en entrenador se generarían algunas comparaciones, pero no es algo que me preocupe", afirmó el hispano-holandés. "Mi experiencia en estos años como director deportivo me ha enseñado a estar únicamente concentrado en trabajar al máximo y dar los pasos correctos", añadió.

El presidente del club, Mitch Goldhar, dijo que le "complace anunciar el nombramiento de Jordi Cruyff como nuevo entrenador del Maccabi Tel Aviv FC". "El nombramiento se hará efectivo inmediatamente. Sé que Jordi siente un gran sentido de responsabilidad como estandarte del nombre Cruyff, que es sinónimo de tantos grandes logros en el fútbol.

"Yo, como él, siento que este es el momento adecuado para dar este paso. Al haber tenido el honor de conocer a Johan Cruyff y ver lo orgulloso que estaba de su hijo, estoy seguro de que Johan estaría muy emocionado de ver a Jordi asumir el cargo de entrenador de este histórico club. Estoy seguro de que con el apoyo de toda la organización y de nuestros fans, Jordi alcanzará los resultados y el estilo de juego que se ajusta al estilo que espero", concluyó.